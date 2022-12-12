Рыбинские волонтеры во время обстрела донецкого госпиталя не пострадали, но повреждена реанимация

Аргументы Недели → Общество 13+

12 декабря 2022, 12:17 Павел НИКИТИН

Фото: Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Донецкий госпиталь имени Калинина, в котором работают волонтеры из Рыбинска, попал под артиллерийский обстрел ВСУ. О группе добровольцев, сформировавшейся вокруг священника из Рыбинска отце Иоанне и помогающей этому госпиталю, «Аргументы недели» рассказывали ранее.

«Доброе утро! – написала сегодня в своем телеграм-канале Евгения Мальцева, член волонтерской группы. – Был обстрел госпиталя. Мы спали, это было в 6 утра. Все живы, но повреждения в госпитале есть, их нужно будет устранять. Завтра уже по графику выдвигаемся домой. Нас сменит очередная группа рыбинских добровольцев».

По информации отца Иоанна, с которым я связался по телефону, украинские снаряды разорвались в больничном дворе. Выбиты стекла в операционных, многих палатах, повреждено медицинское оборудование реанимаций. Во время обстрела раненых пришлось эвакуировать в подвалы госпиталя. Священник рассказал, что взрывы произошли примерно в двухстах метрах от общежития, в котором располагалась группа из шести рыбинских добровольцев, работающих в госпитале санитарами, и подчеркнул, что никто из новой группы волонтеров (это семь человек), несмотря на обстрел госпиталя, не вернулся с границы ДНР домой, узнав об обстреле госпиталя от своих земляков, которых они сменяли. Не смалодушничали. «Это настоящие патриоты!» - сказал, завершая разговор, отец Иоанн.