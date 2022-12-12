Вояж Путина в Крым и новая «ядерная» риторика: резонансные новости недели

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12 декабря 2022, 12:01 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Все идет по плану.



Президент РФ Владимир Путин проехал по восстановленному после мощного хлопка участку Крымского моста. Данное событие, конечно же, воодушевило россиян, но некий осадочек всё же остался… Дело в том, что свою поездку российский лидер совершил на автомобиле Mercedes, который в понимании патриотически настроенной общественности является исконно вражеской машиной. Позже выяснилось, что президент попросту сел в первый попавшийся под руку автомобиль, а Лады Гранты при этом поблизости не оказалось. Ещё одной важной деталью поездки явилось то, что, по данным РИА Новости, радиоприёмник в машине во время её движения был настроен на волну «Европы плюс», а не какого-нибудь там радио «Дача». Результатами поездки по мосту президент в целом остался удовлетворён.



Неделя для Владимира Путина оказалась крайне насыщенной. Подводя итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке, он пополнил список цитат великих людей.



«Верить никому нельзя, только мне можно», - сообщил российский лидер.



Обсуждаемый вопрос касался проблем обеспечения амуницией российских бойцов в зоне проведения СВО. Президент России в очередной раз заверил, что все проблемы решаются: «Мы работаем с Министерством обороны регулярно».



Владимир Путин параллельно затронул ещё одну тему, актуальную для россиян. Он отметил, что факторов для возобновления частичной мобилизации в России нет, «они не просматриваются». Сенатор Андрей Клишас на вопрос о том, почему нет Указа главы государства о завершении частичной мобилизации, сказал следующее:



«Большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет».



На прошлой неделе в повестку обсуждений неожиданно вернулась тема, которая касается возможности нанесения ядерного удара. Вероятность того, что жители планеты Земля станут свидетелями ядерного «хлопка», как оказалось, остаётся достаточно высокой. О том, что такого рода угроза «нарастает», Владимир Путин сообщил на совещании с членами Совета по правам человека.



Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке, президент РФ отметил, что допускает возможность внесения в военную доктрину России положения о превентивном ядерном ударе. Сейчас в этом документе «сформулирован ответно-встречный удар».





По просьбам трудящихся.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании нескольких батальонов территориальной обороны. По словам губернатора, прийти к такому решению его сподвигли многочисленные просьбы жителей региона.



Курский губернатор Роман Старовойт заявил о формировании народной дружины «Патриот».



«Сегодня как никогда нам нужно сплотиться, мы не пропустим врага и защитим наш край», - сказал он.



Тем временем в другом, граничащем с Украиной, регионе задержали бойца «ЧВК Вагнера». Фронтовик очутился в Ростовской области и открыл стрельбу по полицейским из пулемёта. Ранее он был четырежды судим. Теперь ему светит до 20 лет лишения свободы.





Размах коррупции в России измерили чиновниками.



В Москве девятого декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, арестовали начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы РФ генерала Дмитрия Мурышова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.



Помимо этого, на прошлой неделе председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин раскрыл данные о количестве осуждённых за коррупцию чиновников в последние 11 лет.



«Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК РФ», - заявил он.



Напомним, что ранее Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года». В торжественной обстановке награду ему вручил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



