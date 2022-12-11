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Кадыров пригрозил жителям Урус-Мартана, вступившим в конфликт с сотрудниками ГИБДД, тем что отправит их в зону спецоперации

, 22:07 Источник: РИА Новости

Кадыров пригрозил жителям Урус-Мартана, вступившим в конфликт с сотрудниками ГИБДД, тем что отправит их в зону спецоперации
Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал в воскресенье видеообращение, в котором пообещал провести воспитательную работу с жителями города Урус-Мартан, вступившими накануне в конфликт с сотрудниками ГИБДД.

На видео, размещенном в инстаграме* своего помощника, Кадыров пригрозил отправить участников конфликта в район проведения спецоперации.

«Я хочу сказать... всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация», - сказал чеченский лидер.

В разошедшемся в соцсетях 10 декабря видео конфликта можно наблюдать, как группа из нескольких десятков человек собралась на площади города. По официальной информации, жители Урус-Мартана агрессивно отреагировали на требования сотрудников местного отдела ГАИ соблюдать правила дорожного движения.

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