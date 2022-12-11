Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 декабря 2022, 16:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что в Латвии взлетели цены на энергоресурсы - давно не секрет! Обычные латвийцы не доумевают, а как же они смогут оплатить неподъемные счета, когда у большинства зарплаты копеечные? Но ни премьера, ни президента, ни Нацблок это не интересует, потому как правительство Латвии занято исключительно вопросами, как побыстрее изгнать русских из страны и снести еще советские памятники.



Если американо-националистическое правительство такие "мелочи", как энергоресурсы не интересуют, то вот депутата Сейма, главу русской партии "За стабильность" Алексея Росликова этот вопрос очень даже волнует! Более того, он широко открыл глаза латвийцам на тему - почему латвийские цены на энергоресурсы бьют рекорды?

"Каждый, кто работает в латвийском парламенте прекрасно понимает, что является причиной высоких цен... Это не газ, не свет и не тепло, а политическая установка! Возьмем латвийского монополиста "Саделис Тиклс", который обеспечивает дома, квартиры латвийцев электричеством... Они установили себе рубеж прибыли, превышающий десятки миллионов евро, и даже не пытаются скрыть это! Это противоестественно, потому что цель данного предприятия - обеспечить население энергией, а не баснословно заработать. В Латвии идет откровенный бандитский рост тарифов. Более того, регуляторы цен не способны противостоять монополистам. Решения в Латвии не принимаются в пользу людей - нет! Помните, правительство агитировало латвийцев использовать "зеленую энергетику" - солнечные батареи, так как это очень экономично... Люди набрали кредитов под этот проект... И что сегодня получается? То, что все эти вложения оказались невыгодными - грядет изменение тарифов, которое ударит по "зеленому проекту". Выходит, что латвийцы становятся заложниками монополистов-миллионеров! Уже сейчас складывается неутешительная картина с коммунальными услугами - отоплением. Люди уже влезают в долги! Что делает домоуправление? За ничтожный долг в 400 евро подают документы на взыскание в коллекторские фирмы. Идет практика "нападения" на собственника, чтобы отобрать у него квартиру! И никто не откажется от такой системы!"

Г-н Росликов высказал реальную картину жизни в Латвии - смело!

Но вымогательство и откровенный бандитизм, едва прикрытый законом в Латвии действует давно! И в помощь алчному правительству Латвии пришли коллекторы, суды и судебные исполнители, которые крышуются государством! Пример? Пожалуйста! В период пандемии и комендантского часа, когда ни одно учреждение в Латвии очно не работало, судебным исполнителям и коллекторским фирмам был дан зеленый свет - требовать выплатить якобы долги, которые на проверку оказывались сфабрикованными... Объясняю. Например, лет 20 обратно у некого латвийца был долг и он его выплатил! А через 20 лет ему приходит письмо от судебного исполнителя, который ставит срок в десять дней и выставляет тот же долг... Понятно, что латвиец пытается выяснить, объяснить, что долг погашен, предоставляет даже документы-чеки... Это не работает - никто не слышит! Ему блокируют счета, отягощение на квартиру, машину и наглым образом требуют заплатить! А как же суд!? А суды в одной упряжке с судебными исполнителями и государством - принимают решение не в пользу латвийца! В Латвии есть такой портал - "Судзиба" (Жалоба) - мне страшно читать и не могу до конца поверить в то, что люди пишут... Но после бесед, просмотров документов я понимаю, что латвийцев целенаправленно уничтожают...

Меня московская коллега, услышав все это спросила: "А закон у вас есть?"

Нет, в Латвии есть только националисты и политика, а закона - нет!

Дай Бог, чтобы г-н Росликов поднял эту тему публично и пытается вынести ее на заседание парламента... Есть надежда на лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса, который обещал поднять народ на бунт, если цены не снизят...

Народ точно встанет! Большинство латвийцев выйдут на улицы, потому что обрыдло это американо-нацистское правительство и грабеж!

​