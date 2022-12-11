Умер известный советский разведчик Георгий Санников

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11 декабря 2022, 15:45 Источник: РИА Новости

Георгий Санников. Фото с сайта СВР.

В Москве на 94 году жизни скончался известный советский разведчик Георгий Санников. Об этом сообщило в воскресение «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Иванова.

«Сегодня не стало прекрасного человека - Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», - приводит агентство слова Иванова.

В начале 1950-х годов Санников принимал активное участие в ликвидации вооруженного националистического подполья в Западной Украине. После окончания разведшколы КГБ в 1958 году он в течение продолжительных периодов работал в Германии по линии внешнеполитической разведки. Ушел в отставку в 1977 году. После этого занимался писательской деятельностью, выступал в качестве эксперта в средствах массовой информации.

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