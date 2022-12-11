Минобороны РФ сообщило о наступлении на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье сообщил, что российские войска в течение суток вели наступательные действия в ходе СВО на Украине по двум направлениям.
По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки поражены в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град".
Также уничтожены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады армии Украины близ Северска и Красного Лимана.
В районе Краматорска под Донецком вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".