Минобороны РФ сообщило о наступлении на Краснолиманском направлении

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11 декабря 2022, 14:44

На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье сообщил, что российские войска в течение суток вели наступательные действия в ходе СВО на Украине по двум направлениям.

По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки поражены в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град".

Также уничтожены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады армии Украины близ Северска и Красного Лимана.

В районе Краматорска под Донецком вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".