Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе

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11 декабря 2022, 11:36 Источник: РИА Новости

Призванные в рамках частичной мобилизации бойцы рассказали о столкновении на Сватовском участке фронта в Донбассе с иностранными наемниками. Мобилизованные выполняли боевые задачи на Сватовском направлении.

Они находились в окопах, занимали оборону, когда командиры приказали им отойти в центр посадки, чтобы военным отрабатывать артиллерией.

"Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — цитирует РИА Новости одного из бойцов-очевидца.

По его словам, российские военные потребовали у двигавшейся в лесопосадке группы пароль для того, чтобы уточнить, какое это подразделение. Но в ответ им прокричали: "Русские сдавайся!"

Российские военные открыли по ним огонь.

Участники спецоперации считают, что предлагавшие им сдаться в плен наемники ВСУ говорили с польским или словацким акцентом. Боец рассказал, что русские их послали. "Русские не сдаются", — подчеркнул один из них.