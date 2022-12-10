Праздник к нам приходит: как выбрать идеальный подарок и провести новогодний вечер по правилам этикета

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10 декабря 2022, 14:42

Элеонора Грац.

Семейные встречи и приятные подарки – это неотъемлемая часть Нового года. Как угадать с подарком и провести даже тихий семейный праздник на высшем уровне, да так, чтобы он оставил после себя только приятные впечатления? Расскажет Элеонора Грац — эксперт по этикету и кинетике, выпускница МГУ, МГИМО и Австрийской высшей школы этикет; индивидуально обучалась манерам у французской графини Мари де Тилли в Париже.

Правила идеальной хозяйки

Гостеприимство – вот первое правило идеальной хозяйки. Но кто же такой гость? Гость - лучшее, что могло с вами произойти в данный момент. Первоначальное ваше отношение должно быть именно таким: все, что захочет гость, нужно воспринимать как руководство к действию. Гости — это люди, которые со своей стороны хотят помочь хозяйке сделать вечер безупречным. Конечно, мы готовимся к их приходу; нельзя предстать перед гостями в халате и с пучком на голове. Именно порядком и вкусным ужином, то есть подготовкой к приему гостей, хозяева демонстрируют своим гостям желанность, важность и ценность их визита. Это является немаловажной частью этикета.

Второе: по правилам этикета семейные праздники не подразумевают профессиональную сервировку: необязательно стол должен соответствовать ресторанным нормам.

Базовый набор для сервировки праздничного домашнего стола состоит из следующих элементов:

Скатерть;

Декор на выбор: например, новогодний стол вы можете украсить еловыми ветвями или композициями из них, различными елочными шарами, а также свечами ;

; Тарелки: подстановочная и основная меньшего диаметра;

Столовые приборы: вилка, нож, ложка;

Бокалы: для шампанского, для воды и для вина;

Текстильные салфетки;

Салатники, графины.

Идеальная форма стола для празднования Нового Года и семейных торжеств — круг или овал.

Третье правило: планируйте момент застолья с 30-минутной задержкой; закладывайте время для аперитива и сбора гостей: знакомства, небольшой беседы в ожидании всех приглашенных. Также не стоит забывать, что новогодняя ночь предвещает пробки на дорогах, внезапные походы за подарками, поэтому гости могут немного опоздать. Спустя 30 минут уже можно проходить к столу и начинать ужин.

Четвертое правило: если вы знаете, что один из ваших гостей придерживается особого типа питания (вегетарианство, веганство, пескетарианство или же фрукторианство), то для такого гостя следует приготовить специальные блюда. Хорошая хозяйка заботится о своих гостях и готовит только те блюда, которые они будут есть, — это поможет создать приятную атмосферу вечера для каждого.

Правила идеального гостя

Приходить на праздник нужно вовремя или даже задержаться на 5–10 минут: не раньше назначенного времени, чтобы дать возможность хозяйке завершить все свои дела. Однако если вы близкий родственник или друг, то можно прийти пораньше и помочь хозяйке накрыть на стол. При опоздании до 15 минут можно не оповещать хозяев, в остальных случаях — обязательно звоните и предупреждайте.

Приходить в гости с пустыми руками — признак дурного тона. Спланировать и купить подарок заранее получается не всегда, но всегда есть возможность взять с собой хорошее шампанское или вино к столу, коробку конфет или торт, подарить цветы.

Если вы хотите принести к столу своё угощение, необходимо заранее обговорить с хозяйкой, какие блюда подойдут для этого вечера. В противном случае даже ваше фирменное блюдо может оказаться неподходящим к столу. Наглядный пример: хозяйка решила угостить всех блюдами итальянской кухни, среди которой русские блины с капустой рискуют остаться нетронутыми.

Когда же гостям можно приступать к еде? Гости могут пробовать блюда только тогда, когда к этому переходит хозяин/хозяйка стола (завершается ужин по такому же принципу). Если вдруг хозяйка не успевает сесть с вами за стол, но говорит: “Вы можете не ждать меня”, - застолье может начинаться. С точки зрения этикета, гостю нельзя отказываться от напитков и угощений (объяснять отказ диетой или проблемами со здоровьем, особенно), давать рекомендации хозяйке по размеру порций и количеству блюд. Если вы решили положить себе еду самостоятельно, не стоит накладывать слишком большие порции.

Если вам нужно покинуть мероприятие раньше, не привлекайте излишнего внимания — достаточно тихо попрощаться с хозяевами и уйти. Хороший гость никогда не забывает про butter letter, то есть письмо с благодарностью за гостеприимство: например, сделайте комплимент приготовленным блюдам или красиво наряженной ёлке.

Правила идеального подарка

Готовить подарки лучше заранее: берите в расчет предновогоднюю суету, задержки с поставками, городские пробки и очереди на кассах торговых центров. Идеальный подарок должен соответствовать интересам и вкусам того, кому вы его хотите вручить. Есть и список того, что нельзя дарить ни в коем случае: колюще-режущие предметы, зеркала, часы, зонты, носовые платки, кремы и другие подарки с неоднозначным подтекстом (например, антицеллюлитный крем).

Секрет идеального подарка заключается и в новогодней упаковке. Согласитесь, что приятно получать абсолютно любой подарок с новогодней символикой? Новый год - семейный праздник и главное в нем, — это внимание, а не содержимое коробки. Подарок должен быть приятным, дарящим эмоции радости и веселья. Универсальными подарками для этого праздника являются предметы в новогодней тематике.

А что насчет денежного подарка? Деньги можно дарить только в случае, если вас об этом попросили, иначе такой подарок может расцениваться как проявление безучастности, невнимательности и отстраненность.

Слишком дорогие праздничные подарки на Новый год делать также не принято, так как это может поставить в неудобное положение человека, который принимает подарок.

Что бы вы ни дарили, делайте это с душой: подпишите открытку, оберните в подарочную бумагу — это будет отражением того, что в момент подготовки сюрприза вы думали об этом человеке и старались соответствовать его предпочтениям.

Дарить подарки нужно только после того, как нас пригласили в общий зал. Не делайте этого в дверях, коридоре или прихожей. При дарении стоит смотреть человеку в глаза, можно рассказать предысторию появления подарка, произнести поздравительную речь (подготовить ее стоит заранее). Избегайте фраз “Я так долго его искал”, “он такой дорогой”, “не знаю, зачем ты заказал этот странный подарок”.

Когда вы принимаете подарок, выражайте восторг и радость, даже если вы получили не совсем то, что хотели. Помните, что человек в любом случае старался и потратил свое время на выбор.

Если вас вдруг пригласили в незнакомую компанию, возьмите с собой общий подарок к столу, например, бутылку шампанского, конфеты или фруктовую корзину.

В наших силах сделать предновогоднюю суматоху приятной: помогут все эти несложные правила этикета. Самое важное в подготовке к новогоднему торжеству — это ваше желание весело встретить Новый год в компании близких людей и гарантированно создать волшебное настроение для всей семьи на предстоящий год.