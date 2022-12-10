Ветеранские организации Москвы, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2022, 12:35

Фото: mos.ru

Руководители общественных ветеранских организаций Москвы, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.



«Сегодня, наверное, нет ни одного уголка в нашей стране, где бы не переживали о судьбе Донецкой и Луганской народных республик. Мы все видим, какие события там происходят, что людям живется непросто, особенно ветеранам. Поэтому Московский городской совет ветеранов предложил заключить соглашения с ветеранскими организациями республик и оказывать им помощь. Мы получили согласия, создали специальные комиссии, которые сформировали тексты соглашений. В них предусмотрены наша совместная работа, информирование друг друга, обмен опытом, делегациями для изучения того или иного направления ветеранской работы. Предусматривается совместная деятельность по увековечиванию значения Великой Отечественной войны, воспитанию молодежи и целому ряду других направлений. Мне думается, что это поможет нам - и Москве, и Луганску, и Донецку - более четко и правильно выстроить нашу совместную ветеранскую работу», - приводятся в сообщении слова председателя Московского городского совета ветеранов Георгия Пашкова.



Отмечается, что церемония прошла в рамках мероприятия, которое состоялось в Государственном Кремлевском дворце и было посвящено 35-летию Московского городского совета ветеранов, Дню Героев Отечества и 81-й годовщине битвы под Москвой. В нем приняли участие председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, председатель общественной организации «Организация ветеранов» Донецкой Народной Республики Николай Штефан и председатель общественной организации «Республиканская организация ветеранов» Луганской Народной Республики Виталий Лещенко.



Поясняется, что соглашения помогут организовать эффективную совместную работу по реализации программ социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной службы и других категорий граждан пенсионного возраста, нуждающихся в помощи и внимании. В числе приоритетных направлений совместной работы также сохранение военно-исторического наследия России и патриотическое воспитание молодежи. Соглашения предполагают проведение мероприятий по популяризации исторического значения победы в Великой Отечественной войне, увековечению памяти защитников Отечества, поиску и приведению в порядок воинских захоронений.



Сообщается, что на мероприятии также представили концертную программу, основанную на литературном и музыкальном наследии времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, фрагментах архивных сводок, строках военных писем, стихов, песен, хореографических номерах. Все желающие могли написать письма участникам специальной военной операции.



