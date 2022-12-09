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9 декабря 2022, 17:29 Ксения Калуга Источник: rg.ru

Эксперты считают, что стоимость авиабилетов может повыситься в 2023 году, если произойдёт сокращение субсидирования авиаотрасли. При этом они допускают, что в течение следующего года могут выделяться дополнительные финансовые средства, чтобы поддерживать доступность авиаперелетов.

Недавно Правительство РФ направило на поддержку российских авиакомпаний в 2023-м более 25 млрд рублей. Субсидии будут выделяться организациям в зависимости от пассажирооборота. Поддержка отрасли в этом году составила 100 млрд рублей.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил: если уровень поддержки снизится, цены на билеты вполне могут вырасти. Однако насколько, спрогнозировать сложно. Все зависит от направления, спроса на перелеты и так далее. Другие специалисты добавляют, что, если не будет субсидирования, авиакомпаниям, возможно, придется сокращать персонал. А набирать таких сотрудников достаточно сложно.