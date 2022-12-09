Российские танкисты отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ»

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9 декабря 2022, 18:21 Источник: URA.RU

UK Ministry of Defence / http://www.globallookpress.com

Танкисты первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады отправили снаряды по укреплениям Вооруженных сил Украины в городе Авдеевке. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

Согласно сообщению журналиста, военные Славянской бригады «своей боевой» деятельностью на поле боя «несут возмездие» украинским войскам за недавний обстрел Донецка.

Как уточнил военный корреспондент агентства, отправленные снаряды по позициям бойцов Украины были с несколькими надписями, среди которых: «За наш Донецк» и «Подарок для ВСУ от всех, кто стоял за земли Донецка».