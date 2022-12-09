Дети-маугли, которых случайно нашли в заброшенном доме, теперь живут в центре для сирот и прекрасно ладят с другими ребятами

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9 декабря 2022, 16:17 Ксения Калуга Источник: КП-Иркутск

Фото: Unsplash.com

Историю о детях-маугли вся страна узнала в 2020 году. Трое мальчиков и девочка, которым было от 5 до 12 лет, жили вместе с отцом на окраине Читы в заброшенном доме в тридцатиградусные морозы. Внутри помещения горел костёр, а по углам были разбросаны вещи и прочий хлам.

Семью случайно обнаружил местный житель Забайкальского края, искавший в тот момент свою собаку. Мужчина позвонил автору социального проекта «Одни из нас» Евгению Федорову, чтобы помочь нуждающимся.

Федоров привёз семью к себе домой. Тогда они впервые за долгое время смогли принять горячую ванную и переодеться в чистую одежду. В ходе разговора выяснилось, что дети и их отец жили на заброшке с 2019 года.

Ранее они жили в деревне. Семья оформила на маткапитал дом, но он, к сожалению, оказался гнилым. Работу родитель не нашел, и тогда было решено переехать в Читу. Однако там мужчина попал в больницу после избиения, и мать с детьми оказалась на улице. Опека заявила, что в таком случае может отобрать у них детей. После этого женщина решила уйти из семьи. Мужчина остался с сыновьями и дочерью один.

Волонтеры рассказали эту историю местным властям. В ходе проверок выяснилось, что у главы семейства есть несколько тяжелых статей по кражам и избиениям. В итоге его отправили в СИЗО. По словам уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае Ивана Катанаева, дети воспитываются в одном из краевых центров для детей-сирот. Там они неплохо себя чувствуют и хорошо контактируют с другими людьми. Мать лишили родительских прав, а их отец продолжает отбывать наказание. Бабушка принимать участие в воспитании внуков желания не изъявила.