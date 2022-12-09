Треть российских бизнесменов заметила рост коррупции на фоне санкций

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9 декабря 2022, 15:15 Ксения Калуга Источник: Lenta.ru

Торгово-промышленная палата России (ТПП) провела опрос «Бизнес-барометр коррупции». Выяснилось, что в этом году с коррупцией столкнулись 58% предпринимателей. Более того, более половины респондентов считают, что виной послужили санкции, из-за которых количество взяток увеличилось. 30% отметили её сильный рост.

При этом организаторы опроса заявили: они спрашивали о восприятии коррупции, а не о том, сталкивались ли с ней опрошенные. В опросе участвовали и госслужащие. Более 16% респондентов отметили сильный рост коррупции. А около 51% заявили, что ситуация осталась на прежнем уровне.

Что касается причины взяточничества, то 39,5% назвали алчность чиновников. Ещё одна причина – безнаказанность представителей властей.