Завершилось расследование дела о хищении у «Роскосмоса» более 600 млн рублей

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9 декабря 2022, 14:43 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении у «Роскосмоса» более 600 млн руб. Следствие считает, что средства были похищены при реконструкции стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Фигуранты расследования приступили к изучению материалов уголовного дела.



Махинации были выявлены во время реализации контракта, заключенного при выполнении оборонного заказа Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), который является головной организацией «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой». На реконструкцию и техническое перевооружение стендовой (испытательной) базы НИЦ РКП из бюджета было выделено 3,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. «Москапстрой» практически сразу после победы в конкурсе получил в качестве аванса. Предполагается, что более 1 млрд из этих средств впоследствии оказались на счетах фиктивных компаний. Позже деньги ушли контрагентам, после чего их следы теряются. «Москапстрой» в феврале 2020 года был признан банкротом. При этом компания выполнила лишь 3% работ, израсходовав на это всего 53 млн руб.



По ходатайству следствия летом 2021 года в СИЗО были отправлены экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев, соучредитель ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявший ООО «Спецстрой», Илья Пастухов, гендиректор ООО «Стройресурс» Владимир Подзигун, руководитель ООО «Велес» Константин Тычинин, а также Александр Беленов и Андрей Бакулин, которые являлись соответственно гендиректором и главбухом компании «Скайнэт Групп».



Гендиректор и соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков от следствия скрылся и был арестован заочно. В апреле 2022 года был задержан экс-заместитель директора департамента строительства «Роскосмоса» Максим Мамсуров. По некоторым данным, именно он мог завизировать перечисление бюджетных средств на счета «Москапстроя».



Следствие утверждает, что преступные действия организованной группы привели к срыву федеральной целевой программы и нарушили «интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей».



