В числе лучших

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9 декабря 2022, 12:08 Ирина Балагурова

Фото предоставлено Марией Филатовой

Инженер-электроник отдела главного конструктора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Мария Филатова стала финалистом XIV Всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики», который прошел в рамках IX Международной недели авиакосмических технологий Aerospace Science Week.

Конкурс, целью которого является повышение престижа научной и инженерной деятельности, обмен опытом в авиационно-космической промышленности, повышение уровня интеграции науки, производства и образования, проводился в два этапа. Первый, отборочный, тур проходил с июня по октябрь. Из 282 заявленных проектов по девяти тематическим направлениям эксперты – представители академического сообщества – определили 95 работ, авторы которых получили право выступить в финале. В их числе представительница АО «АПЗ» Мария Филатова с проектом «Динамически настраиваемые гироскопы в бесплатформенных инерциальных навигационных системах. Алгоритмический способ повышения точности».

Финал конкурса состоялся 25 ноября в главном учебном корпусе МАИ.

– Я выступала в секции «Системы управления, информатика и электроэнергетика», – рассказывает Мария. – Защита проходила в непривычном формате. Вместо традиционной презентации участники готовили плакат, на котором излагали суть проекта. В небольшом выступлении надо было рассказать об основных результатах своей работы. А дальше шло общение в формате научной дискуссии. Эксперты проявили большую заинтересованность нашей темой, было много вопросов, идей и предложений по развитию проекта.

– Уровень участников конкурса высокий. Свои работы представляли молодые ученые и инженеры из МАИ, ГосНИИПа, военных академий имени Петра Великого и Можайского и других престижных организаций и вузов, – отмечает заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам Сергей Дядин. – Большая работа, проделанная по подготовке Марии к участию в финале, не осталась незамеченной. Ее доклад достойно представил важность и новизну нашей разработки, над которой мы продолжим работать, поскольку это дает предприятию перспективы в расширении объектов применения гироскопов с новым качеством.

Для участников конкурса была организована экскурсия в научные лаборатории МАИ. В центре «Авионика» им продемонстрировали стенды, имитирующие кабину пилота. В их разработке наравне с опытными инженерами участвовали и студенты МАИ.

Конкурс «Молодежь и будущее авиации и космонавтики-2022»:

• более 400 молодых авторов

• 64 организации промышленности

• 29 вузов

• 38 регионов России