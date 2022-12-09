В СЖР предложили приравнять журналистов в новых регионах России к участникам спецоперации

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9 декабря 2022, 11:46 Источник: Говорит Москва

В четырёх новых регионах Российской Федерации ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работают до полутора тысяч журналистов. В настоящее время действующим законодательством защищены только военные корреспонденты.

Руководитель херсонского регионального отделения Союза журналистов России, создатель телеканалов в Запорожской и Херсонской областях Александр Малькевич предложил приравнять журналистов из новых регионах РФ к участникам спецоперации.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Малькевич отметил, что журналистам необходимы такие же гарантии, которые полагаются военкорам, работающим в горячих точках — страховка и соцпакет.

«Полторы тысячи журналистов - местные сотрудники и те, кто приехал и остался. В ДНР три телерадиокомпании, пять телеканалов. В отношении военкоров и в отношении приехавших федеральных коллег действует позитивное законодательство», - уточнил он.

По идее Малькевича, нужен реестр из людей, работающих в этих четырёх регионах, они должны получить статус участника СВО.