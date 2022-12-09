Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что российских военных можно отнести к числу Героев Отечества

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9 декабря 2022, 10:50 Источник: Минпросвещения России

глава Минпросвещения Сергей Кравцов, Kremlin Pool/Global Look Press

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил мнение, что российских военнослужащих можно отнести к числу Героев Отечества, так как они укрепляют суверенитет и обороноспособность страны.

Сергей Кравцов в поздравлении с Днем Героев Отечества отметил, что в их числе и военнослужащие ВС РФ, которые в настоящий момент с честью выполняют свой долг и подают молодым людям яркий пример преданности национальным интересам и беззаветного служения Отечеству.

Министр уточнил, что сегодня россияне отдают дань глубокого уважения людям, вставшим на защиту страны в разные времена и эпохи.