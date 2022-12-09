9 декабря - День Героев Отечества

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9 декабря 2022, 00:00 Татьяна САВКИНА

В России 9 декабря ежегодно отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата объединяет в себе три эпохи - имперскую, советскую и современную.

До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров, в честь награжденных орденом Святого Георгия, высшей военной наградой в Российской империи. После Октябрьской революции праздник, как и орден, были упразднены. С 2007 года чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Звание Героя Советского Союза, высшей степени отличия в СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига, было учреждено Постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года.

Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков - Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев, спасших с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин».

Первыми Героями Советского Союза среди женщин стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток в 1938 году.

Всего за героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11 600 человек. Первыми 8 июля 1941 года этого звания были удостоены летчики 7 го истребительного корпуса ПВО, таранившие фашистские самолеты на подступах к Ленинграду.

За подвиги, совершенные в послевоенное время, звание Героя Советского Союза присваивалось летчикам-испытателям, подводникам - участникам кругосветных переходов и длительных плаваний, летчикам-космонавтам, защитникам советских границ, другим воинам армии и флота.

Всего за все время существования этого звания Звезды Героя удостоены свыше 13 000 человек. Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 года 35 летний капитан третьего ранга Анатолий Солодков - во время научных экспериментов он совершил рекордное погружение на глубину 120 метров.

В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца — орден Славы I, II и III степени, награждение которым проводилось до лета 1945 года. Орден Славы - единственный орден СССР, выдававшийся только за личные заслуги и никогда не выдававшийся ни воинским частям, ни предприятиям, статут ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней в звании, что являлось исключением для советской наградной системы.

Главная награда современной России - звание Герой Российской Федерации - было установлено Законом России от 20 марта 1992 года.

«Золотая Звезда» под номером 1 была вручена космонавту Сергея Крикалеву. Он же - первый обладатель высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал еще в апреле 1989 года.

Звание Героя Российской Федерации в настоящее время присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», а также за выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой авиационной техники, особые заслуги перед государством и народом.

Праздник посвящен подвигу всех тех, чьи имена навсегда вписаны в историю страны как пример мужества и силы духа. Их подвиги служат символом бескорыстия и преданности Родине. Подвиги совершаются не ради медалей или орденов. Отвага, способность к жертвенному подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России.

Многие материалы издания «Аргументы недели» направлены на сохранение исторической памяти, национальной гордости и уважения к героическому прошлому.

«Говорят герои. Диалог поколений» - это искренний разговор молодежи, представителей юного поколения, которые задают интересующие их вопросы Героям. В качестве интервьюируемых выступили соотечественники, отмеченные высшими степенями отличия нашей страны - Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои России, Герои Труда Российской Федерации. Они живут рядом с нами, настоящие, а не виртуальные герои. Важно услышать их, и отдать дань уважения. Диалог поколений будет продолжаться.