Депутат ГД Бутина: Бут уже находится на территории РФ

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8 декабря 2022, 21:25

Мария Бутина, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский бизнесмен Виктор Бут, который был освобождён из американской тюрьмы, уже находится на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Марию Бутину.



По данным из ее Telegram-канала, он прибыл в страну и вскоре будет в Москве. Она также добавила, что освобожденному уже удалось пообщаться с матерью.



Ранее сообщалось, что Штаты планируют добиться освобождения Уилана.