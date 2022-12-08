Анна Попова: если на уроки не пришли больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное обучение

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8 декабря 2022, 18:40

Фото: Unsplash.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, когда детей нужно отправлять на дистанционное обучение. По её словам, это необходимо делать, когда в школьный класс не пришло более 20% учеников.

Руководитель ведомства пояснила: разделять учеников надо, чтобы они не передавали друг другу инфекцию. Таким образом можно предотвратить большое количество инфицированных. Попова также добавила, что решение о переводе принимает руководство школы. Роспотребнадзор уже направил соответствующие рекомендации в учебные учреждения.

Попова призывает мыть руки, лицо и промывать нос после возвращения из общественных мест. Также нужно следить, что чистыми были смартфоны и планшеты. По данным Роспотребнадзора, растет заболеваемость "свиным гриппом".

По мнению врачей, у заболевших ковидом и "свиным гриппом" могут быть схожие симптомы.