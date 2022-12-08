В этот день Марине Голуб могло исполниться 65 лет

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8 декабря 2022, 18:27

Марина Голуб. Фото: Global Look Press.

Талантливую актрису Марину Голуб российский зритель помнит по её ролям простых и неунывающих женщин. Десять лет назад артистки не стало. Она трагически погибла 9 октября 2012 года в ДТП. В этом году Голуб могло исполниться 65 лет.

Марина Голуб родилась 8 декабря 1957 года. С раннего детства она решила, что её профессия будет связана с театром. Получив школьный аттестат, Марина направила свои документы в Школу-студию МХАТ. Преподаватели пророчили девушке блестящую карьеру. По их словам, талант Голуб было просто невозможно не заметить. Однако по окончании вуза Голуб стала работать в «Москонцерте», но потом она быстро вернулась на театральные подмостки.

В 1981 году Константин Райкин предложил Марине войти в состав труппы «Сатирикона», где она проработала шесть лет. Также девушка сотрудничала с Московским театром «Шалом», а в 2002-м стала актрисой театра имени Чехова. По словам зрителей, Голуб быстро влюбляла в себя аудиторию своей неиссякаемой энергией и жизнелюбием. Она умела перевоплощаться в любого героя и всегда чувствовала меру.

Марина также имела успех в кино. «Ширли-Мырли», «Свадьба», «Дом с приведениями», «Ангел-хранитель», «Бедные родственники» – стали самыми яркими работами актрисы, которые имеют положительные отзывы у критиков.

9 октября 2012 года артистки не стало. В автомобиль Марины врезался Cadillac, который промчался на красный свет. Виновник происшествия скрылся, а Голуб и её водитель скончались на месте. Позже злоумышленника задержали, суд назначил ему 6,5 лет тюрьмы.