Россиянкам запретят заниматься суррогатным материнством на экспорт

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8 декабря 2022, 16:28

В Государственной думе готовится к принятию законопроект о запрете оказания услуг суррогатного материнства для людей с иностранным гражданством. Инициатива, по мнению парламентариев, должна бороться с проблемой торговлей детьми. Документ разрабатывался вместе с органами исполнительной власти.



Согласно проекту, суррогатным материнством будут пользоваться только граждане РФ, состоящие в браке, а также незамужние женщины, испытывающие сложности с вынашиванием ребёнка. Суррогатной матерью может быть только гражданка России. Для иностранцев услуга будет закрыта.



Помимо всего, теперь ребёнок, рождённый сурмамой в РФ будет автоматически получать гражданство. Так, по словам депутатов, судьбу детей можно будет наблюдать даже за границей.



Адвокаты и юристы обратили внимание, что в законопроекте не говорится о наказании за нарушение закона, поэтому предполагается, что будут внесены дополнительные поправки в УК РФ. Также не известно, будут ли считаться иностранцами граждане «дружественных стран», которые приезжают в РФ из-за более высокого качества услуг сурмам.



В медицинской сфере к законопроекту отнеслись нейтрально, так как саму работу системы суррогатного материнства он не ограничивает.