Депутаты почти единогласно проголосовали за закон о запрете для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей в России

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2022, 14:34

Фото: Unsplash.com

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий суррогатное материнство в РФ для иностранцев. За проголосовали 376 депутатов. Один воздержался, против не высказался никто из народных избранников.

Теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России. При этом они должны состоять в официальном браке. Либо это может быть одинокая женщина, обязательно гражданка РФ, у которой по заключению врачей не получается самостоятельно родить ребенка.

Гражданам других государств пользоваться услугой суррогатного материнства в России, по новому закону, строго запрещено.

Согласно новым поправкам, лица, которые заключили договор о суррогатном материнстве и при этом развелись, могут внести себя в качестве родителей в свидетельство о рождении только с согласия женщины, которая произвела малыша на свет. Также при условии, что суд не установил, что в брак вступили с целью договора о суррогатном материнстве и не собирались изначально создавать семью.