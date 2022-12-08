Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

Сына Сергея Фургала арестовали на трое суток по административной статье о побоях

, 11:02

Сына Сергея Фургала арестовали на трое суток по административной статье о побоях

Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края, был арестован на трое суток по административной статье о побоях.

Антона Фургала обвинили в том, что в октябре нынешнего года он случайно наступил на ногу прохожему. Тот написал на Фургала-младшего заявление в полицию о нанесении физического вреда. Полиции заявитель рассказал, что Фургал якобы дважды ударил его ногой. В медучреждение предполагаемый пострадавший не обращался.

Своей вины Антон Фургал не признает. Его защитники считают, что преследование связано с уголовным делом Сергея Фургала.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей