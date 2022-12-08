Сына Сергея Фургала арестовали на трое суток по административной статье о побоях

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

8 декабря 2022, 11:02

Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края, был арестован на трое суток по административной статье о побоях.



Антона Фургала обвинили в том, что в октябре нынешнего года он случайно наступил на ногу прохожему. Тот написал на Фургала-младшего заявление в полицию о нанесении физического вреда. Полиции заявитель рассказал, что Фургал якобы дважды ударил его ногой. В медучреждение предполагаемый пострадавший не обращался.



Своей вины Антон Фургал не признает. Его защитники считают, что преследование связано с уголовным делом Сергея Фургала.