Сына Сергея Фургала арестовали на трое суток по административной статье о побоях

Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края, был арестован на трое суток по административной статье о побоях.
Антона Фургала обвинили в том, что в октябре нынешнего года он случайно наступил на ногу прохожему. Тот написал на Фургала-младшего заявление в полицию о нанесении физического вреда. Полиции заявитель рассказал, что Фургал якобы дважды ударил его ногой. В медучреждение предполагаемый пострадавший не обращался.
Своей вины Антон Фургал не признает. Его защитники считают, что преследование связано с уголовным делом Сергея Фургала.
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