За 5 лет на Дону в восемь раз выросло количество молодежи, участвующей в различных спартакиадах

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2022, 10:00

К такому успеху в Ростовской области шли пять лет.

Ежегодно в регионе проводятся 10 многоэтапных региональных спартакиад, которые охватывают все возрастные категории и социальные слои населения. С 2018 года программа всех этих спартакиад была изменена. В них были включены общедоступные виды спорта, не требующие специальной многолетней подготовки: футбол, баскетбол, волейбол, беговые виды легкой атлетики и ГТО. Кроме того, во всех этих «массовых спартакиадах» было запрещено участие «профессиональных» спортсменов. Точнее, тех, которые входят в состав сборных команд региона по различным видам спорта.

Благодаря этим изменениям, и выросло количество участников спартакиад. Так, в спартакиаде среди обучающихся средних специальных учебных заведений количество молодых людей возросло с двух тысяч до двадцати семи, а в спартакиаде среди высших учебных заведений – с пяти тысяч до тридцати. В целом, за последние 5 лет общее количество участников возросло почти в 8 раз, с семи с половиной тысяч до пятидесяти семи с половиной.

Все эти цифры были названы вчера на пленарном заседании совета ректоров вузов донского региона, который был посвящен развитию студенческого спорта, вопросам реализации дисциплин по физической культуре и спорту в вузах Ростовской области и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в современных условиях.

- Год был очень непростой, насыщен событиями, но со всеми вызовами вузовское и ректорское сообщества справились достойно, - подчеркнул первый замгубернатора Ростовской области Игорь ГУСЬКОВ. - И вклад в волонтерскую деятельности, и в процесс вовлечения новых субъектов Российской Федерации в наше образовательное и научное пространства, в воспитательную работу с молодежью высоко отмечены губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем ГОЛУБЕВЫМ.

На заседании председатель совета ректор ДГТУ Бесарион МЕСХИ рассказал, что для развития студенческого спорта на территории университета будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором смогут заниматься ребята и из других вузов. Деньги на строительство этого комплекса были выделены, в том числе, и из бюджета Ростовской области.

Первый замглавы региона акцентировал внимание, что такая значительная сумма – почти 860 млн рублей – впервые за всю историю существования правительства Ростовской области была выделена из регионального бюджета на поддержку федерального вуза.

– Это стало возможным благодаря тому, что наконец-то весной этого года Госдумой Российской Федерации были приняты документы, позволяющие субъекту вкладывать финансовые средства в федеральные учреждения образования и науки, - рассказал Игорь Гуськов.

Первый замглавы региона рекомендовал ректорам при необходимости обращаться с предложениями по финансовой поддержке каких-то программ и проектов в правительство региона, так как теперь для этого есть вся необходимая законодательная база.