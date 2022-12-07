Православный храм в Латвии «оскорбил» чувства нацпатриотов страны

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7 декабря 2022, 19:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, в Латвии продолжает крепчать маразм на почве ненависти ко всему русскому - даже фотография православного храма вызывает ​ всплеск безумства у нацпатриотов страны...

Парламентский секретарь премьер-министра страны Эвика Силиня опубликовала в латвийских социальных сетях фото Рижского Кафедрального собора Рождества Христова. Фотографий было несколько - разный ракурс...

Такого нацпатриоты стерпеть не смогли - разразились гневными речами! Почему? Как оказалось, православный собор оскорбляет чувства патриотов Латвии, потому как православная церковь поддерживает спецоперацию на Украине!

"Это что такое? А если украинцы увидят, что высокопоставленные чиновники Латвии такое публикуют - значит они поддерживают ту страну, чья религия благословила военные действия на Украине? Убрать немедленно!"

"Это оскорбляет мои чувства, как патриота Латвии!"

Вона как! Уже и другая вера, не католическая, оскорбляет некоторых латышских патриотов... И что же делать? Я так понимаю, что скоро в Латвии православные храмы будут сносить... Вот к чему приводит вседозволенность! Нет ничего страшнее, когда экс-батрак почувствовал вседозволенность - образования и ума нет, но зато в избытке - ненависть, злоба и зависть!