ООН включила Россию в пятерку лидеров по новым заражениям ВИЧ вместе с африканскими странами

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7 декабря 2022, 19:41 Источник: Известия

Фото: Unsplash.com

ООН внесла Россию в пятерку стран, где ВИЧ/СПИД быстрее всего распространяется. Однако, как сообщают российские эксперты, организация давно не получает официальные данные из РФ. Минздрав заявил, что в 2021-м лечение прошло более 820 тысяч пациентов, а распространение инфекции и смертность с каждым годом снижаются.

По данным UNAIDS, сейчас в мире насчитывается около 38,4 млн заболевших. При этом отмечается, что цифра может быть выше, так как не все могут знать о своём диагнозе. Лидером по количеству заражений стали страны Африки. Россия же оказалась на пятом месте.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что статистика, представленная ООН, некорректна. По его словам, страна не находится в одном ряду с африканскими государствами. Минздрав, в свою очередь, заявил, что в прошлом году у врачей наблюдалось более 820 тысяч человек. Внештатный специалист ведомства Алексей Мазус отметил: в стране есть «уверенный тренд на снижение числа новых больных». Согласно статистике, в 2021 году было зафиксировано 59 000 новых случаев заражения, что на 2% меньше к 2020 г.