Писатель Борис Акунин роскошно устроился в Лондоне и Париже, где продолжает осуждать Россию

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7 декабря 2022, 19:25 Источник: Life

Борис Акунин на протестной акции в 2012 году. Фото: Global Look Press

Борис Акунин*, автор популярных детективов про похождения Эраста Фандорина, припеваючи живет в Европе. РФ он давно покинул, выразив свое презрение. Но даже за границей мысли о России не дают ему покоя.

Григорий Чхартишвили – именно так на самом деле зовут Акунина. Родился в Грузии, учился в Москве. Некоторое время занимался переводами с японского. Прославился благодаря детективу о Фандорине, был председателем правления «Пушкинской библиотеки» - проекта благотворительного Фонда Джорджа Сороса.

«Турецкий гамбит», «Статский советник» – книги Акунина печатались огромными тиражами. Чиновников Российской империи Чхартишвили изображал самодурами. Но россияне все равно с удовольствием продолжали скупать детективы. В 2011-2012 Акунин помогал с организацией оппозиционных митингов. И даже после этого тиражи продолжали расти. Вскоре Акунин запустил серию «История Российского государства», где славяне представлены дикими людьми.

В 2014 году Борис Акунин все же решил эмигрировать, заработав неплохой капитал. В Париже он зарегистрирован на одной из самых дорогих улиц в городе — Rue de la Paix. По словам туристов, обычным людям туда заходить не стоит: цены не по зубам. Акунин же приобрёл трехкомнатную квартиру за 2 млн евро – с красной ковровой дорожкой и мраморными полами.

Но больше по душе писателю Лондон. Успел даже получить британское гражданство и стать основателем фонда «Настоящая Россия», который осуждает СВО. Офис расположен в историческом здании с бешеной арендной платой, организация явно не бедствует.

Что касается России, то до нулевых годов у Григория Чхартишвили не было недвижимости. Вместе со своей женой он снимал двухкомнатную квартиру в Таганском районе Москвы. Однако в 2001-м пара купила апартаменты в Подсосенском переулке, где недалеко находится парк «Зарядье». Квартира в 126 квадратных метров обошлась писателю в 70 млн рублей. Через несколько лет супруга автора приобрела коттедж площадью 350 квадратов на 40 сотках земли в Липках. Однако в 2014 жена продала дом за 40 млн рублей. Спустя четыре года пара избавилась и от апартаментов.

*Признан иноагентом в РФ.