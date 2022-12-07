В связи с международными санкциями полеты из России в страны Европы прекратились - да и вряд ли в ближайшее время в РФ могут появиться Boeing или Airbus разных модификаций... Но это совсем не значит, что Россия будет сидеть сложа руки и ждать пока снимут санкции - стратегическая задача российской авиации - переход на отечественную технику.
Прежде всего обратимся к статистике - вы знаете сколько в РФ авиакомпаний?
110 авиакомпаний имеют сертификаты для осуществления коммерческих воздушных перевозок. При этом большая часть перевозок приходится на "Аэрофлот", включая дочерние компании - группа компаний в 2021 году выполнила 43,6% общего пассажирооборота на внутренних и международных воздушных линиях. А по статистике 2021 года, авиакомпании России перевезли на международных линиях 23,5 млн пассажиров, а на внутренних - 87,5 млн пассажиров. Впечатляет!
Теперь выясним, сколько в РФ отечественных самолетов? 470 воздушных судов, которые эксплуатируют самолеты, произведено в России или бывшем СССР. Мы их всех прекрасно знаем - "Сухой Суперджет 100", Як-42, Ан-24, Ан-26... Есть и планы воздушных перевозок на последующие годы, вплоть до 2030 г. - ожидаемый объем пассажиров по внутренним перевозкам составит приблизительно 92,2 млн пассажиров только, по плану, в 2025 году, и около 104,5 млн пассажиров в 2030 году. Поскольку вопрос с санкциями пока "завис", а значит на импортные самолеты рассчитывать не стоит, то Россия задумалась о своих - стратегическая задача российской авиации - переход на отечественную технику. Кстати, когда прекратилось воздушное международное сообщение между Россией и Европой, то многие заморские страны и не ожидали, что РФ задумается об отечественных самолетах - прогадали!
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Получится ли у РФ возродить парк самолетов в ускоренном режиме?
Интересно балтийскому бюро "АН" было послушать европейского эксперта по вопросам гражданской авиации Викторса Зариньша:
"Я думаю, что получится, но я бы хотел заострить взгляд на том, что и сегодня нужно перевозить пассажиров. Понимаю, что есть на чем, но хотел бы высказать свое мнение, потому как свой путь в гражданскую авиацию я начинал в России - всегда говорил, что нужно тщательно проанализировать степень восстановления старых самолетов. На мой взгляд, это правильное решение на сегодняшний день - восстановление старых российских самолетов! Поясню. Уральский завод несомненно может продолжить изготовление L-410 и это прекрасно! Далее, если продолжатся работы над самолетом ТВРС-44, за основу которого был взят самолет L-610, то это великолепно! Насколько я знаю, то сегодня ведутся работы над восстановлением ЯК-42 и это хорошо! А если пассажирам нужно летать на более длительные расстояния, то что тогда? Я долго размышлял над этим и у меня родилась мысль - есть самолет ИЛ-96 300/400, к сожалению таких самолетов осталось совсем мало - жаль. Есть еще самолет, который во времена СССР совершал дальнемагистральные рейсы, ИЛ-62... Почему бы не взять этот самолет? Только вместо четырех двигателей поставить два НК-93? И мы получим совершенно новый самолет! Кстати, "вешать" двигатели под крылом - скорее тенденция "моды", а разместить двигатели в хвостовой части - наилучшее решение. Насколько я сужу из российских СМИ, то по территории всей РФ стоят сотни L-410, стоят забытые... Так почему же не вспомнить о них и не перегнать на тот же уральский завод, чтобы они получили вторую жизнь? Опять же - ЯК-40... возможно, вместо трех двигателей поставить два и вот новая модель самолета... Есть варианты".