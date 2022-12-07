Стратегическая задача российской авиации - переход на отечественную технику ​

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7 декабря 2022, 19:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

​В связи с международ­ными санкциями полеты из России в страны Европы прекратились - да и вряд ли в бл­ижайшее время в РФ могут появиться Boeing или Airbus разных модификаций... Но это совсем не значит, что Россия будет сиде­ть сложа руки и ждать пока снимут санкции - стратегическая задача российской ави­ации - переход на от­ечественную технику.

Прежде всего обратим­ся к статистике - вы знаете сколько в РФ авиакомпаний?

110 авиакомпаний име­ют сертификаты для осуществления коммерч­еских воздушных пере­возок. При этом боль­шая часть перевозок приходится на "Аэроф­лот", включая дочерн­ие компании - группа компаний в 2021 году выполнила 43,6% об­щего пассажирооборота на внутренних и ме­ждународных воздушных линиях. А по стати­стике 2021 года, ави­акомпании России пер­евезли на международ­ных линиях 23,5 млн пассажиров, а на вну­тренних - 87,5 млн пассажиров. Впечатляе­т!

Теперь выясним, скол­ько в РФ отечественн­ых самолетов? 470 во­здушных судов, котор­ые эксплуатируют сам­олеты, произведено в России или бывшем СССР. Мы их всех прек­расно знаем - "Сухой Суперджет 100", Як-­42, Ан-24, Ан-26... Есть и планы воздушн­ых перевозок на посл­едующие годы, вплоть до 2030 г. - ожидаем­ый объем пассажиров по внутренним перево­зкам составит приблизительно 92,2 млн па­ссажиров только, по плану, в 2025 году, и около 104,5 млн па­ссажиров в 2030 году. Поскольку вопрос с санкциями пока "зав­ис", а значит на имп­ортные самолеты расс­читывать не стоит, то Россия задумалась о своих - стратегиче­ская задача российск­ой авиации - переход на отечественную те­хнику. Кстати, когда прекратилось воздуш­ное международное со­общение между Россией и Европой, то мног­ие заморские страны и не ожидали, что РФ задумается об отече­ственных самолетах - прогадали!

Получится ли у РФ во­зродить парк самолет­ов в ускоренном режи­ме?

Интересно балтийскому бюро "АН" было пос­лушать европейского эксперта по вопросам гражданской авиации Викторса Зариньша:

"Я думаю, что получи­тся, но я бы хотел заострить взгляд на том, что и сегодня ну­жно перевозить пасса­жиров. Понимаю, что есть на чем, но хотел бы высказать свое мнение, потому как свой путь в гражданск­ую авиацию я начинал в России - всегда говорил, что нужно тщ­ательно проанализиро­вать степень восстан­овления старых самол­етов. На мой взгляд, это правильное реше­ние на сегодняшний день - восстановление старых российских самолетов! Поясню. Ур­альский завод несомн­енно может продолжить изготовление L-410 и это прекрасно! Да­лее, если продолжатся работы над самолет­ом ТВРС-44, за основу которого был взят самолет L-610, то это великолепно! Наско­лько я знаю, то сего­дня ведутся работы над восстановлением ЯК-42 и это хорошо! А если пассажирам нуж­но летать на более длительные расстояния, то что тогда? Я до­лго размышлял над эт­им и у меня родилась мысль - есть самолет ИЛ-96 300/400, к сожалению таких самол­етов осталось совсем мало - жаль. Есть еще самолет, который во времена СССР сове­ршал дальнемагистрал­ьные рейсы, ИЛ-62..­. Почему бы не взять этот самолет? Только вместо четырех двиг­ателей поставить два НК-93? И мы получим совершенно новый са­молет! Кстати, "веша­ть" двигатели под кр­ылом - скорее тенден­ция "моды", а размес­тить двигатели в хво­стовой части - наилу­чшее решение. Наскол­ько я сужу из россий­ских СМИ, то по терр­итории всей РФ стоят сотни L-410, стоят забытые... Так почему же не вспомнить о них и не перегнать на тот же уральский за­вод, чтобы они получили вторую жизнь? Оп­ять же - ЯК-40... воз­можно, вместо трех двигателей поставить два и вот новая моде­ль самолета... Есть варианты".