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Завершено расследование уголовного дела о гибели малолетних детей в результате пожара

, 18:53

Завершено расследование уголовного дела о гибели малолетних детей в результате пожара

В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела о гибели малолетних детей в результате пожара. В совершении преступления обвиняется жительница 1997 года рождения.

По версии следствия, 12 октября 2022 года около 11 часов девушка оставила своих детей без присмотра и ушла в магазин. Пока матери не было дома, дети зашли в кладовую и подожгли спичками наполнитель от старой мягкой мебели. В результате чего случился пожар, дети задохнулись.

Уголовное дело передано в суд, сообщает сайт СК РФ.

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