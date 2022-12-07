В Башкирии ветерана ВОВ, 94-летнюю женщину, на несколько лет поселили в квартире без газа, полов и батарей

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7 декабря 2022, 18:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Российская газета

Прокуратура проводит проверку. Фото: Прокуратура Республики Башкортостан.

Более 60 лет ветеран войны Флюра Шарифзяновна проживала в трёхкомнатной квартире в центре Туймазов на проспекте Ленина. Но в 2017 году дом признали аварийным и определили под расселение. Правда, дом, куда переселяли граждан, оказался ни на что не годным и вовсе не достроенным. Для 94-летней пожилой женщины это стало настоящим ударом. Она была уверена, что в нашей стране просто невозможно такое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Внучка пожилой женщины рассказала, что её бабушка отказалась от обмена своего жилья на строящееся. Но когда её предупредили о вероятности остаться ни с чем, та перепугалась и подписала договор мены. В качестве временной Зейналовой дали квартиру по улице Кольцевой без газа, радиаторов, межкомнатных дверей и с развалившейся стеной. Женщина не стала никуда жаловаться, полагая, что её не оставят.

Все эти годы пенсионерка жила в своей старой квартире в аварийном доме на проспекте Ленина. Дело дошло до того, что все разъехались, а бабушка-ветеран осталась одна во всём подъезде.

Вскоре дочь ветерана войны уговорила женщину переехать к ней. Но в ноябре внучка Людмила не выдержала и разместила в соцсетях видео из квартиры, предоставленной Зейналовой до окончания строительства нового дома. Далее уже последовала реакция чиновников. Замглавы администрации Туймазинского района написал, что от Флюры Зейналовой в адрес строительной фирмы не поступало никаких требований. По словам чиновника, дата сдачи дома, где должна получить квартиру женщина, - первый квартал следующего года. «А пока бабушка может расположиться в предоставленном жилье». Там, конечно, восстановили разрушенную стену и много чего ещё, но нет ни газовой плиты, ни радиаторов.

В итоге прокуратура внесла представление в адрес мэрии Туймазов с требованием устранить все нарушения. СК России сейчас проводит проверку по данному факту.