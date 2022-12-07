Уполномоченный по правам ребенка Волынец выступила с инициативой использования средств маткапитала на санаторно-курортное лечение

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7 декабря 2022, 15:35 Источник: RT

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой разрешить использование средств материнского капитала на санаторно-курортное лечение семьи. RT располагает копиями обращений в Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ.



В тексте обращения детский омбудсмен просит поддержать ее инициативу о разрешении использования средств материнского капитала на санаторно-курортное лечение семьи.



Ирина Волынец отмечает, что путёвки на санаторно-курортное лечение за счёт субсидий из федерального бюджета предоставляются лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи по их заявкам, в порядке очерёдности, при этом количество заявок значительно превышает количество выделяемых путёвок.

Детский омбудсмен считает, что такое решение использование материнского капитала стало бы «действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи».

По словам основателя общественного движения «Национальный родительский комитет», большинство семей с детьми хотели бы воспользоваться санаторно-курортным лечением, не имея финансовой возможности на покупку путевок и не являясь получателями социальных услуг.



