«Проживёт несколько месяцев»: медики сообщили, что Саакашвили вылечить невозможно

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2022, 14:40 Источник: МК

Михаил Саакашвили. Фото: Global Look Press

Врачи сообщили, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили практически невозможно вылечить. Более того, состояние политика значительно ухудшилось.

Медик Тенгиз Цуладзе заявил, что у Саакашвили сильно снизились когнитивные способности. Мужчина потерял более 40 кг, а ещё у него наблюдается полинейропатия – болезнь периферической нервной системы. Экс-президенту тяжело вставать с постели, трудно входить в контакт, рассказал доктор.

Также он добавил, что Саакашвили может прожить лишь несколько месяцев, если его состояние не улучшиться. Сейчас доктора стараются принять все необходимые меры для поддержания его здоровья.