Общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна» в Приморском крае

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7 декабря 2022, 12:20

Фото: Команда Косатка ДВ на подиуме Карелия

Общероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна» - это массовое мероприятие любителей здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания.

Данная общероссийская акция проводится четвертый год подряд 24 декабря 2022 года и является объединяющим мероприятием, во время которого все федерации, объединения и клубы здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания по всей стране, в 10.00 по местному времени демонстрирую не на словах, а на деле единство России к стремлению к здоровому образу жизни.

Заплыв Босфор Восточный

Начиная с Дальнего Востока - Камчатки, Сахалина, Приморского, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и так до западных рубежей Калининградской области любители здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания проводят в установленное время массовый флешмоб обливания холодной водой, погружаются в воду океанов, морей, рек и местных водоемов и проводят соревнования по зимнему плаванию, демонстрируя всему мировому сообществу, что Россия – это Закаленная, а значит и Здоровая и Сильная страна, Здоровое общество и Здоровые, Сильные люди.

Русский Открытый Кубок Тихого Океана 2021



Организаторами общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна» выступают Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России» и ее руководитель адмирал Константин Сиденко и Издательский дом «Аргументы Недели», в лице председателя совета директоров Вячеслава Тимошенко, а также спортивно-патриотические клубы самбо «Слава» и «Пионер» из городов Керчь и Вологда, в лице руководителей Сергея Ситникова и Евгения Семеняка.



Большую поддержку в проведении общероссийской акции оказывает ООО «Порт Вера», в лице генерального директора Диева Евгения Александровича, вот уже четвертый год подряд при их участии в Приморском крае проводятся все крупные мероприятия по зимнему плаванию, а команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» является одной из сильнейших команд по зимнему плаванию в России и мире, завоевывая на соревнованиях всероссийского и международного уровня множество кубков и медалей различного достоинства.

Эскиз бассейна Косатка ДВ

Эскиз бассейна Косатка ДВ

В сезоне 2021-2022 года команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» по результатам выступления на проведенных этапах Кубка России в городе Владивостоке, Санкт-Петербурге, Миассе, на международных соревнованиях «Карелия – 2022», является лидером сезона, завоевав в общей сложности более 300 медалей различного достоинства.





Большое внимание в Приморском крае уделяется и массовому развитию зимнего плавания, закаливания и моржевания.

При поддержке правительства Приморского края и лично губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича и министра физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Жана Анзорьевича вот уже пятый год на пляже «Юбилейный», в городе Владивостоке, функционирует центр зимнего плавания «Косатка ДВ», который объединил всех желающих заниматься зимним плаванием и моржеванием, в их распоряжении имеются комфортные раздевалки с душевыми и туалетами, спортивный зал, две бани для обогрева после окунания в проруби и конечно чайная зона, где можно в спокойной обстановке пообщаться с друзьями и выпить чая.

Международная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) по итогам 2019-2020 годов признала центр зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ» лучшим плавательным центром 2020 года, с вручением ему приза в номинации «лучшее предложение года» и включением его в зал Всемирной славы организации WOWSA, за пропаганду здорового образа жизни и развитие плавания, плавания на открытой воде и зимнего плавания.

Русский Открытый Кубок Тихого Океана 2021

В 2023 года запланировано строительство уникального открытого бассейна на 25 м, возле центра зимнего плавания «Косатка ДВ» и губернатором Приморского края Кожемяко О.Н. на эти цели выделен грант на строительство бассейна из средств бюджета Приморского края.



В Приморском крае занятия зимним плаванием, закаливанием и моржеванием становиться здоровой тенденцией, все больше приморцев приобщаются к здоровому образу жизни, за прошлый зимний сезон услугами центра зимнего плавания «Косатка ДВ» воспользовалось более 25 000 человек.

На соревнованиях Карелия 2022



В настоящий момент в Приморском крае силами федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ» разработан, представлен губернатору Приморского края Кожемяко Олегу Николаевичу и поддержан проект «Закаленное Приморье», по результатам реализации которого в Приморском крае в период с 2022 по 2024 года центры зимнего плавания «Косатка ДВ» появятся в 12 крупнейших муниципальных образованиях Приморского края.

Губернатор Приморского края Кожемяко О.Н. на старте

В Приморском крае стали традиционными соревнования по зимнему плаванию – «Русский Открытый Кубок Тихого Океана», «Гран При Владивосток», «Кролевая Битва», «Битва брассистов», в летнее время соревнования по плаванию на открытой воде – «Русская верста», заплыв через пролив Босфор Восточный, заплыв «Побег» с острова Скрыплева, «Русская кругосветка» вокруг Русского острова.

Русский Открытый Кубок Тихого Океана 2021

В августе 2021 года спортсмены Приморского края Докучаев Олег, Чижова Мария, Зозуля Евгений, Белецкая Оксана, Докучаев Иван, в составе сборной команды российских пловцов совершили экологический, эстафетный заплыв на 120 км по озеру Байкал, по маршруту: «порт Байкал – Байкальск – Слюдянка».



Большое значение руководство «Федерации зимнего плавания Приморского края» - «Косатка ДВ» уделяет научной и методической работе, в настоящий момент совместно с Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, под руководством старшего на научного сотрудника Фишер Татьяны Александровны проводятся исследования по влиянию гипотермии на организм человека и прежде всего ее физиологические и психологические аспекты.

Команда Косатка ДВ на подиуме С.Петербург



По результатам исследований опубликовано ряд статей на эту тему и находится в печати книга «Методологические аспекты подготовки детей по виду спорта «зимнее плавание»», получившая положительные рецензии ведущих спортивных Вузов России.



Рабочей группой «Федерации зимнего плавания России», под руководством члена правления ФЗПР и председателя «Федерации зимнего плавания Приморского края» - «Косатка ДВ» Докучаева Олега Евгеньевича, с 2016 года была проделана огромная работа по признанию «зимнего плавания» новым видом спорта в России и в декабре 2021 года комиссией Министерства спорта РФ «зимнее плавание» получило признание, а в апреле 2022 было включено во Всероссийский реестр видов спорта.

Заплыв Босфор Восточный



4 июля 2022 года «Федерация зимнего плавания Приморского края» - «Косатка ДВ» прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание» и впервые в истории России стала первой аккредитованной спортивной федерацией.



С февраля 2022 года, с момента начала Специальной военной операции члены «Федерации зимнего плавания Приморского края» - «Косатка ДВ» неоднократно посещали клинический госпиталь ТОФ для встречи с военнослужащими находящимися на излечении после полученных ранений, а также активно участвовали в сборе гуманитарной помощи «Щит добра», для отправки ее в зону проведения СВО.



Впереди намечены большие спортивные и человеческие планы, есть понимание руководителей Правительства и Министерства спорта Приморского края, есть слаженная команда, а значит вперед к новым целям.

Команда Косатка ДВ на подиуме Карелия

24 декабря 2020 года с 09.30 до 16.00, в центре зимнего плавания «Косатка ДВ» по адресу: город Владивосток, ул. Набережная 7в, пройдет общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна», в рамках акции будут проходить:



- закал забег на Олимпийскую милю 2022 м;



- соревнования по скандинавской ходьбе на дистанцию 3000 м;



- массовый флешмоб обливание холодной водой;



- соревнования Приморского края по зимнему плаванию «Гран При Владивосток 2022», в дисциплинах 25 метров вольный стиль, баттерфляй и брасс.



В мероприятиях будет принимать участие губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич.



Приморье в едином строю участников общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна», вместе мы Сила!!!!



Зимнее плавание – объединяет!!!