Сегодня - День Георгиевского креста

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7 декабря 2022, 08:58 Татьяна САВКИНА

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия являлся высшей военной наградой в Российской империи.

Святой Георгий, по преданию, живший в Древнем Риме во II-III веках, является символом стойкости, победы веры и крепости духа. Изображения Георгия Победоносца присутствуют на иконах и гербах многих городов и стран.

Первым кавалером ордена стала сама Екатерина II, вторым, «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу» - граф П.А. Румянцев-Задунайский. Это была ключевая битва русско-турецкой войны. Георгиевский крест вручался высшим армейским чинам за доблесть и храбрость, проявленную в сражениях. Орден Святого Георгия выделялся своим статусом среди других орденов - «Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается» (из статута ордена 1769 года).

Впервые в России орден был разделен на 4 степени. В 1807 году был учрежден «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия. Знак отличия – серебряный крест позднее приобрел неофициальное название «солдатского Георгия».

Орденом всех степеней было награждено более 10 тысяч человек, из 25 кавалеров 1-й степени только четыре человека стали полными кавалерами ордена Святого Георгия (награждёнными всеми 4-мя степенями) - генерал-фельдмаршалы Михаил Голенищев - Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Иван Паскевич-Эриванский, Иван Дибич-Забалканский.

Серебряный крест был самой распространенной наградой Российской империи. После сражений Первой мировой войны его получили несколько миллионов русских солдат, кавалерами Георгиевского креста были Г. Жуков, С. Буденный, К. Рокоссовский и Р. Малиновский.

После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен, но с 2000 года орден Святого Георгия восстановлен в качестве военной награды Российской Федерации.

Сегодня черно-оранжевая Георгиевская лента, лента «цвета дыма и пламени», известна во всем мире как символ движения «Бессмертный полк».