Сегодня отмечается - День инженерно-авиационной службы ВКС России

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7 декабря 2022, 08:43 Татьяна САВКИНА

7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации. Несмотря на то, что в числе официальных праздников, отмечаемых в Вооружённых Силах России, этот день не установлен, специалисты отмечают его ежегодно 7 декабря, обращаясь к истории создания службы.

В России, как и в других странах, прогресс авиации пришелся на начало двадцатого века. Во многом этому способствовала подготовка существующих наработок и технологий на практике для всех родов войск. В июне 1912 года правительство стало утверждать штат авиационных отрядов, что предусматривало набор механиков, инженеров и мотористов. Была сформирована эксплуатационная служба.

В декабре 1916 года контроль и управление возложили на генерал-инспектора Воздушного флота, для простоты управления была создана обособленная структура. Именно этот день, 7 декабря, и принято считать днем рождения авиатехнической службы.

Молодая Республика Советов так же активно развивала воздушный флот, и для этого требовались специалисты. По инициативе профессора Жуковского в 1919 году был создан Московский авиатехникум, который уже в 1920м Реввоенсовет Республики реорганизовал в Институт инженеров Красного Воздушного Флота имени Н.Е. Жуковского. Сегодня функционирование военно-космических сил невозможно без наличия развитой системы обслуживания состоящей на вооружении техники. Эта работа и выполняется специалистами ИАС. Именно они принимают поступающую в военные части новую технику, а также технику после ремонта и восстановления, проводят регулярное техническое обслуживание самолётов и вертолётов, узлов и агрегатов, систем вооружения, радиоэлектроники.

Первоначально специалисты службы относились к числу наземного персонала, но сегодня инженерно-авиационная служба включает в свой состав как наземный персонал, так и членов экипажей. Бортинженеры, техники, радисты, механики – это те люди, благодаря труду которых обеспечивается безопасность полётов и полноценное выполнение боевых задач лётным составом ВКС России.