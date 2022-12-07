7 декабря - Международный день гражданской авиации

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7 декабря 2022, 08:35 Татьяна САВКИНА

7 декабря 1944 года в Чикаго на конференции по воздушному праву была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, которая стала основным источником международного воздушного права.

Изначально ее подписали 52 страны - участницы конференции, сегодня участниками Конвенции являются более 190 государств.

Необходимость создания и подписания этого документа была вызвана развитием гражданской авиации во многих странах и планами ее дальнейшего развития именно в мирных целях, что становилось актуально к окончанию Второй мировой войны.

Конвенция установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией стран - участниц, принцип национальной принадлежности воздушного судна, международные стандарты.

В 1994 году, в честь пятидесятилетия подписания Конвенции, Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать 7 декабря как «Международный день гражданской авиации».

Современный мир невозможно представить без авиации. Гражданская авиация - это перевозка пассажиров, грузов и почты, оказание медицинской помощи населению, выполнение авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности, оказание помощи в случае стихийных бедствий, поисково- и аварийно-спасательные работы.

В России гражданская авиация зародилась в первые годы советской власти — в 1923 году была открыта первая пассажирская авиалиния Москва — Нижний Новгород, создано Всероссийское общество добровольного воздушного флота «Добролет».

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Этот день можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР.