В новом парламенте Латвии будет официально работать ведьма

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 декабря 2022, 21:40

Дожили! В новом Сейме Латвии будет официально работать ведьма. Совершенно серьезно!

Более того, она является помощником депутата парламента Натальи Марченко-Йодко... Нет, ведьма - не характеристика дамы, а самая настоящая...

Дело в том, что Санита Петере известна в Латвии, как целительница и не стыдится называть себя ведьмой. Да, так она и заявила латвийским СМИ:

"Почему же в Сейме не может работать ведьма? Я думаю, что мы очень нужны и важны в политике. Я помогаю разобраться депутату в социальных вопросах. В Латвии много ведьм, которые близки к политике".

Оно и понятно теперь, почему от Латвии отвернулся Всевышний, и почему в центре Риги летом стояла скульптура нечисти... Спасите и помилуйте Святые Угодники!

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