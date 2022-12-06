В новом парламенте Латвии будет официально работать ведьма

Дожили! В новом Сейме Латвии будет официально работать ведьма. Совершенно серьезно!
Более того, она является помощником депутата парламента Натальи Марченко-Йодко... Нет, ведьма - не характеристика дамы, а самая настоящая...
Дело в том, что Санита Петере известна в Латвии, как целительница и не стыдится называть себя ведьмой. Да, так она и заявила латвийским СМИ:
"Почему же в Сейме не может работать ведьма? Я думаю, что мы очень нужны и важны в политике. Я помогаю разобраться депутату в социальных вопросах. В Латвии много ведьм, которые близки к политике".
Оно и понятно теперь, почему от Латвии отвернулся Всевышний, и почему в центре Риги летом стояла скульптура нечисти... Спасите и помилуйте Святые Угодники!