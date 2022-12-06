Почему в центральной больнице Латвии умирают пациенты после трансплантации печени

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 декабря 2022, 21:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия очень гордилась своими операциями по трансплантации печени - об этом все латышские издания писали с восторгом! Каково же было удивление латвийцев, когда они узнали, что большинство людей, которые обрели новый орган, увы, умирают...

В центральной латвийской клинике им. П. Страдиня было произведено 13 операций по трансплантации печени, и только пять пациентов смогли выжить, а восемь скончались, не прожив более десяти дней.

Безусловно, страшная статистика. Но почему так происходит? И почему об этом не говорят?

Данная статистика хуже, чем во многих странах Европы, а в соседней Литве такие операции делают гораздо чаще и показатели выживаемости гораздо выше...

По словам трансплантолога больницы им. Страдиня Яниса Вилманиса, в Латвии мало доноров, во-вторых, операция сложная и мало практики... А те пациенты, которые скончались, были настолько серьезно больны, что "и так бы умерли"...

Просто шок от слов врача! Латвия никогда не признает, что не состоятельна во многих аспектах, а будет упорно искать оправдания и винить других в своих проблемах...

Но более удивляют слова врача Вилманиса о том, что "в Латвии нет стабильной команды, которая выполняла бы подобные операции, потому что врачи работают в частных клиниках, где больше платят".

Так, кто же виноват в том, что в Латвии остались единицы прекрасных специалистов? Кто виноват в том, что молодые специалисты уезжают в другие страны? Кто?

Трансплантолог из Литвы Виталий Соколов прокомментировал ситуацию: "Пациентов можно везти в Литву, где показатели выживаемости намного выше. Вся наша команда проходила обучение в Берлине, Ганновере... Нет смыла, если на обучение едет только один врач. Тренироваться надо на кошках, а не на людях".

Более того, для всего Балтийского региона, по словам врача Соколова, хватило бы и одного подобного центра. Но латыш Вилманис не согласен - он считает, что лучше надо усилить финансирование больницы им. Страдиня, так как перевозить больного из Латвии гораздо дороже...

А вот член правления больницы им. Страдиня Илзе Крейцберга четкого и ясного ответа о будущем трансплантологии в Латвии латышским СМИ не дала - общие фразы о маленькой зарплате врачей...

Видимо, некоторые латвийские врачи забыли о клятве Гиппократа... Впрочем, как мне однажды заявил некий хирург: "Я давал клятву советского врача, а сейчас СССР нет. Не Гиппократа!"

Интересно, а чем по сути отличается клятва Гиппократа от клятвы советского врача? Принцип один - не навреди больному!

Я так понимаю, что некоторые врачи Латвии об этом забыли...