В Латвии процветают доносы на неугодных

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6 декабря 2022, 21:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

YouTube: Елена Привалова

В Латвии стали процветать доносы в последнее время... Я не могу сказать, что их ранее не было, но не в таком же количестве!

Чем это вызвано?

Доносительство в Латвии было всегда! Это даже поощрялось! Достаточно вспомнить латвийские "мешки ЧК", где каждая вторая фамилия - известный ныне в стране человек - политик, священнослужитель, деятель культуры и искусства... А если копнуть вглубь, то давайте вспомним время, когда солдаты вермахта зашли в Латвию - каждый нацпатриот считал своим долгом донести на еврея, коммуниста, неугодных. Нацистам ничего не пришлось делать - все сделали их латышские пособники. И совершенно неважно, что до прихода Гитлера в Латвию, эти доносчики дружили с неугодными, нянчили их детей, отмечали праздники, улыбались... Сдали всех!

Я думала, что те времена канули в лету, но, видимо, менталитет такой - доносить!

Вопиющий случай произошел с известной латвийской органисткой Еленой Приваловой, которая должна была давать концерт в церкви Св. Гертруды, и который ждали люди, но его отменили... Кто-то донес в общину церкви, что музыкант поддерживает спецоперацию на Украине...

"К моей большой горечи, концерт отменен. Кто-то заявил руководству церкви, что я поддерживаю спецоперацию и даю концерты в России. Это правда, если речь идет о моей концертной деятельности в России. Мне жаль, что город Рига, с которым связан мой взлет в профессиональной деятельности изгоняет меня. В этом году ровно 10 лет моего прибывания в Риге, но я буду искать другое место для жизни. Буду играть везде, где музыка выше политики!" - заявила органистка.

Напомню, что из проживающих в Латвии 1,5 миллиона человек, уже страну покинуло около 800 тысяч... Или из Латвии делают полигон для НАТО и потому освобождают территорию, или же люди сами бегут от огромных экономических проблем, ненависти, доносительства... Просто позор!