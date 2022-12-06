Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич распознал в телеканале «Дождь»* врага и лишил лицензии

Телеканал "Дождь"*, который нынче обосновался в Латвии, прекратит свое вещание 8 декабря. Почему? По мнению латвийских политиков, данный телеканал является угрозой для безопасности Латвии! И никак иначе!
Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию на вещание российского телеканала "Дождь"*, потому как он является угрозой безопасности страны.
Чем же так телеканал "Дождь"* не угодил латвийским чиновникам?
После тщательного расследования выявлены многочисленные нарушения - нет звуковой дорожки на латышском языке, упоминается в программах телеканала, что Крым - территория России и, конечно, большое "преступление" - возможная поддержка российской армии, так как журналист публично назвал армию России - нашей.
Этого было достаточно, чтобы лишить телеканал "Дождь"* лицензии.
Удивительно, но еще несколько месяцев назад данный телеканал был в чести у латвийских политиков, которые без проблем дали журналистам лицензию и хвалили на каждом углу. Я это хорошо помню, как, например, режиссер Алвис Херманис рекламировал телеканал "Дождь"* - "смелый, независимый, не поддерживающий политику Кремля", да и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич тоже высказывался в позитивном ключе... А теперь прямо на 360 градусов... иная картина...
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Что же на самом деле произошло с телеканалом "Дождь"*?
Свое мнение я выскажу чуть позже, а сейчас комментарии "мэтра" - латвийского режиссера Алвиса Херманиса:
"Телеканал "Дождь"* запутался. Он в оппозиции к Путину, но сочувствует "бедным мальчикам" российской армии. На самом деле ситуация невозможная - их аудитория - российские русские, а вещают они на территории страны, которая имеет иное мнение. Полное противоречие. Телеканал "Дождь"* симпатизирует народу, который ведет сегодня, как наш враг. Хорошей иллюстрацией этого является и Навальный... Только благодаря коррупции в России, мы сейчас можем противостоять ей! Более того, читая социальные сети, мы за сутки узнали, что думает о латышах российская оппозиция - нас презирают они! Это откровение! Спасибо нашему министру иностранных дел Ринкевичу, что он придумал хитроумный план, который позволил все это выяснить. Телеканал "Дождь"* должен ехать в страну, которая не находится в конфликте с Россией".
Вона как! Так это, по словам г-на Херманиса, Ринкевич допустил телеканал "Дождь"* до работы в Латвии, чтобы узнать мнение россиян о латышах... Не понимаю, а зачем, простите, так "корячиться"? Мнение россиян о Латвии сформировалось из-за поступков, действий, которые далеко не секрет - снос советских памятников, чествование легионеров СС, желание выгнать граждан России с видом на жительство в Латвии из страны, откровенные оскорбления русских и призыв к самосуду над ними... Нацпатриоты давно не скрывают, что политика Адольфа Гитлера - основа для них! Да и призыв - "Латвия для латышей" говорит сама за себя! Тут только недоразвитый не сможет понять, что же думают!?
Кстати, а при чем тут г-н Навальный? Видимо, он же тоже оппозиционер! Господа и дамы, я своими ушами слышала публичное требование главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, когда он призвал Россию "выпустить честного человека Навального из тюрьмы!" Да и г-н Херманис вторил ему! Переобулись в полете!
Еще в августе витала информация в Латвии, что служба безопасности страны пристально следит за вещанием на телеканале "Дождь"* и проверяет - не засланные они, казачки ли? Несомненно, чиновники Латвии ожидали, что журналисты "Дождя"* будут вещать то, что им "рекомендуют" - не получилось... Видимо, совести больше, чем у г-жи Хаматовой.
А вот председатель национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил: "Наше решение доказывает, что Латвия - демократическое государство и открыта для СМИ, потому что впустила к себе много российских журналистов. Вот только "Дождь"* нарушивший и не соблюдавший закон был наказан".
Перевожу на понятный язык - телеканал "Дождь"* не стал слушать наши рекомендации, жить по нашим правилам, не блажил в эфире, что ненавидит русских, не поддерживал латышских легионеров СС и был изгнан из общества! А насчет демократии... Да, вот она такая в Латвии - слушай и говори, что велят!
*Телеканал «Дождь» - запрещённая в России организация