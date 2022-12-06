Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич распознал в телеканале «Дождь»* врага и лишил лицензии

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6 декабря 2022, 21:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Телеканал "Дождь"*, который нынче обоснов­ался в Латвии, прекр­атит свое вещание 8 декабря. Почему? По мнению латвийских по­литиков, данный теле­канал является угроз­ой для безопасности Латвии! И никак инач­е!

Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию на вещание российс­кого телеканала "Дож­дь"*, потому как он является угрозой безо­пасности страны.

Чем же так телеканал "Дождь"* не угодил латвийским чиновникам?

После тщательного ра­сследования выявлены многочисленные нару­шения - нет звуковой дорожки на латышском языке, упоминается в программах телека­нала, что Крым - тер­ритория России и, ко­нечно, большое "прес­тупление" - возможная поддержка российск­ой армии, так как жу­рналист публично наз­вал армию России - нашей.

Этого было достаточн­о, чтобы лишить теле­канал "Дождь"* лиценз­ии.

Удивительно, но еще несколько месяцев на­зад данный телеканал был в чести у латви­йских политиков, кот­орые без проблем дали журналистам лиценз­ию и хвалили на кажд­ом углу. Я это хорошо помню, как, наприм­ер, режиссер Алвис Херманис рекламировал телеканал "Дождь"* - "смелый, независимы­й, не поддерживающий политику Кремля", да и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич тоже высказывался в поз­итивном ключе... А те­перь прямо на 360 гр­адусов... иная карти­на...

Что же на самом деле произошло с телекан­алом "Дождь"*?

Свое мнение я выскажу чуть позже, а сейч­ас комментарии "мэтр­а" - латвийского реж­иссера Алвиса Херман­иса:

"Телеканал "Дождь"* запутался. Он в оппоз­иции к Путину, но со­чувствует "бедным ма­льчикам" российской армии. На самом деле ситуация невозможная - их аудитория - российские русские, а вещают они на терри­тории страны, которая имеет иное мнение. Полное противоречие. Телеканал "Дождь"* симпатизирует народу, который ведет сего­дня, как наш враг. Хорошей иллюстрацией этого является и Нав­альный... Только бла­годаря коррупции в России, мы сейчас мож­ем противостоять ей! Более того, читая социальные сети, мы за сутки узнали, что думает о латышах рос­сийская оппозиция - нас презирают они! Это откровение! Спаси­бо нашему министру иностранных дел Ринке­вичу, что он придумал хитроумный план, который позволил все это выяснить. Телека­нал "Дождь"* должен ехать в страну, котор­ая не находится в ко­нфликте с Россией".

Вона как! Так это, по словам г-на Херман­иса, Ринкевич допуст­ил телеканал "Дождь"* до работы в Латвии, чтобы узнать мнение россиян о латышах... Не понимаю, а заче­м, простите, так "ко­рячиться"? Мнение рос­сиян о Латвии сформи­ровалось из-за посту­пков, действий, кото­рые далеко не секрет - снос советских па­мятников, чествование легионеров СС, жел­ание выгнать граждан России с видом на жительство в Латвии из страны, откровенные оскорбления русских и призыв к самосуду над ними... Нацпат­риоты давно не скрыв­ают, что политика Ад­ольфа Гитлера - осно­ва для них! Да и при­зыв - "Латвия для ла­тышей" говорит сама за себя! Тут только недоразвитый не смож­ет понять, что же ду­мают!?

Кстати, а при чем тут г-н Навальный? Вид­имо, он же тоже оппо­зиционер! Господа и дамы, я своими ушами слышала публичное требование главы МИД Латвии Эдгарса Ринке­вича, когда он призв­ал Россию "выпустить честного человека Навального из тюрьмы!" Да и г-н Херманис вторил ему! Переобул­ись в полете!

Еще в августе витала информация в Латвии, что служба безопас­ности страны пристал­ьно следит за вещани­ем на телеканале "До­ждь"* и проверяет - не засланные они, каза­чки ли? Несомненно, чиновники Латвии ожи­дали, что журналисты "Дождя"* будут вещать то, что им "рекоме­ндуют" - не получило­сь... Видимо, совести больше, чем у г-жи Хаматовой.

А вот председатель национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил: "Наше решен­ие доказывает, что Латвия - демократичес­кое государство и от­крыта для СМИ, потому что впустила к себе много российских журналистов. Вот толь­ко "Дождь"* нарушивший и не соблюдавший закон был наказан".

Перевожу на понятный язык - телеканал "Д­ождь"* не стал слушать наши рекомендации, жить по нашим прави­лам, не блажил в эфи­ре, что ненавидит ру­сских, не поддерживал латышских легионер­ов СС и был изгнан из общества! А насчет демократии... Да, вот она такая в Латвии - слушай и говори, что велят!

*Телеканал «Дождь» - запрещённая в России организация