Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

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6 декабря 2022, 18:48 Ксения Калуга

Фото: Unsplash.com

У россиян спросили, как они планируют встретить новогодние праздники. Большинство собирается отметить Новый год дома в кругу семьи.

Около 77% респондентов заявили, что будут встречать праздник за семейным столом, 11% – готовы поехать за город, а 4% – отправятся в путешествие. Более 8% опрошенных не станут отмечать как-либо предстоящее событие.

Также 37% россиян сказали, что включат на Новый год «Иронию судьбы» и другие советские новогодние фильмы, 33% – включат телевизор, чтобы только посмотреть обращение президента, 20% – будут составлять собственный плейлист с фильмами, 10% – не станут что-либо смотреть вообще.

Что касается стола, то только 44% опрошенных заявили, что будут делать множество салатов, десертов и деликатесов. 43% респондентов приготовят только «Оливье» и пару закусок. Только 8% закажут готовые блюда из ресторанов.