Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

У россиян спросили, как они планируют встретить новогодние праздники. Большинство собирается отметить Новый год дома в кругу семьи.
Около 77% респондентов заявили, что будут встречать праздник за семейным столом, 11% – готовы поехать за город, а 4% – отправятся в путешествие. Более 8% опрошенных не станут отмечать как-либо предстоящее событие.
Также 37% россиян сказали, что включат на Новый год «Иронию судьбы» и другие советские новогодние фильмы, 33% – включат телевизор, чтобы только посмотреть обращение президента, 20% – будут составлять собственный плейлист с фильмами, 10% – не станут что-либо смотреть вообще.
Что касается стола, то только 44% опрошенных заявили, что будут делать множество салатов, десертов и деликатесов. 43% респондентов приготовят только «Оливье» и пару закусок. Только 8% закажут готовые блюда из ресторанов.