Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Путин рекомендовал руководителям новых регионов России создать органы по профилактике коррупции

, 15:46

Путин рекомендовал руководителям новых регионов России создать органы по профилактике коррупции
В. Путин, фото с сайта Кремля

Глава российского государства Владимир Путин рекомендовал руководителям четырех новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей создать органы по профилактике коррупционных нарушений.

В соответствующем указе президента РФ, опубликованном во вторник, говорится, что органы по профилактике коррупции должны быть сформированы до 1 июня 2023 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководители федеральных органов исполнительной власти новых регионов Российской Федерации должны создать антикоррупционные структуры в своих подразделениях и территориальных органах и определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

В мире

Политика