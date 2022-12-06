Путин рекомендовал руководителям новых регионов России создать органы по профилактике коррупции

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6 декабря 2022, 15:46

В. Путин, фото с сайта Кремля

Глава российского государства Владимир Путин рекомендовал руководителям четырех новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей создать органы по профилактике коррупционных нарушений.

В соответствующем указе президента РФ, опубликованном во вторник, говорится, что органы по профилактике коррупции должны быть сформированы до 1 июня 2023 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководители федеральных органов исполнительной власти новых регионов Российской Федерации должны создать антикоррупционные структуры в своих подразделениях и территориальных органах и определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупции.