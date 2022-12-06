В Кремле звёзды спели для Героев Отечества

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6 декабря 2022, 14:36 Егор СТАВИЦКИЙ

5 декабря в Государственном Кремлёвском Дворце прошёл концерт, посвящённый Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев!» В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Украине. Жёны и дети погибших в СВО.

Праздник молодой, ему всего 15 лет, Россия отмечает День Героев Отечества с 2007 года. С другой стороны, праздник имеет длинные исторические корни: 9 декабря 1769 года Екатериной II был учреждён орден Святого Георгия – это высшая военная награда России. Ордена Святого Георгия удостаивались воины, проявившие особую боевую доблесть, мужество, отвагу и смелость. Эта государственная награда имела наивысшую ценность и была почитаема как в армии, так и в гражданском обществе. По традиции в зимний день Георгия Победоносца в ГКС чествовали тех, чей воинский и трудовой подвиг стал яркой страницей истории России, историей народа нашей любимой Родины.

Концерт вели телезвезда Мария Ситтель и певец Александр Маршал. Первым на сцену вышел Сергей Волчков и Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева. Затем к зрителям обратился народный артист России, кавалер орденов Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» Михаил Иванович Ножкин. Он, кстати, с Василием Семёновичем Лановым стоял у истоков праздника День Героев Отечества. Ножкин прочитал своё стихотворение, где были, в частности, такие строки: «Мы пали, укрепляя плоть земли. Вошли, как сваи, в русские равнины. Дорогою победой пролегли до самого проклятого Берлина. И не вернулись мы домой тогда, просрочили заветные свиданья. И выплакали матери глаза, и высохли невесты в ожидании…» Актуальные слова, если Берлин заменить на другой город.

История вершится и в этот час, сыновья Отчизны идут в бой. Разные, конечно, сыновья. Вот Вика Цыганова спела на празднике в Кремле песню про ЧВК «Вагнер» и пожелала всем победы и возвращения домой. А затем Мария Ситтель приветствовала участника СВО, командира сводного отряда спецназа, полковника Росгвардии Андрея Фроленкова. При занятии территории Чернобыльской АЭС отряду под командованием Фроленкова удалось без единого выстрела взять под контроль атомную станцию. За эту операцию полковнику Андрею Фроленкову присвоено звание Героя России. Командир группы специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады ВДВ гвардии капитан Максим Шикин 24 февраля принимал участие в спецоперации на территории Украины. Своими действиями он обеспечил выполнение поставленной командиром задачи. За проявленное мужество Максиму Шикину присвоено звание Героя России.

Потомственный офицер, выпускник Рязанского десантного училища гвардии старший лейтенант Семён Суховской выполнял задачу по уничтожению сил противника, закрепившегося в жилом массиве населённого пункта. Приказав личному составу подразделения рассредоточиться и приготовиться к бою, желая выиграть время для успешной подготовки к отражению атаки врага, старший лейтенант Суховской на БТР отвлёк на себя огонь, направив боевую машину на позицию противника. Действия старшего лейтенанта позволили подразделению перегруппироваться и уничтожить оборудованную засаду боевиков, предотвратив большие потери. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Семён Суховской представлен к награждению орденом Мужества. Посмертно.

Вспомнили ведущие и о потомственном офицере, выпускнике Рязанского десантного училища Нурмагомеде Гаджимагомедове. С детства он мечтал стать десантником, занимался каратэ и рукопашным боем, завоевал бронзовую медаль чемпионата России по кикбоксингу. Любил поэзию Рамсула Гамзатова и сам сочинял стихи. В феврале 2022 года стал отцом и сразу отправился на фронт. Был ранен, попал в окружение. На предложение сдаться Нурмагомед ответил: «Русские не сдаются!» И подорвал себя гранатой, вместе с личным составом врага. За мужество и героизм Нурмугомед Гаджимагомедов был удостоен звания героя Российской Федерации. Посмертно.

Была объявлена минута молчания, и зал встал. Всем героям, о которых потом ещё много говорили ведущие концерта в Кремле, посвящали свои песни: Юрий Кононов, народная артистка России Екатерина Гусева, SHAMAN, юная певица, которая не раз бывала с концертами на Донбассе, Елизавета Долженкова, Руслан Алехно, Александр Серов, Татьяна Буланова, Александр Иванов, Анастасия Макеева, Евгений Кунгуров и др.

Александр Маршал тепло поблагодарил тех, кто обеспечивает тыл нашим Героям, кто привык ждать и не задавать вопросов: жён воюющих и убитых во всех войнах, которые вела Россия. Честь им и хвала, терпения и любви. В конце праздничного концерта в Кремле Олег Газманов в сопровождении хора Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ и балета Аллы Духовой «Тодес» спел песню «Вперёд, Россия!»