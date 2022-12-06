Московский отель «Роял-Зенит» проверит прокуратура и МЧС

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6 декабря 2022, 12:50 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Серьезным отравлением закончился отдых члена партии «Коммунисты России» в отеле «Роял-Зенит II» в Серебряном Бору Москвы. Попытка установить виновных вскрыла в отеле немало странностей, разбираться в которых теперь придется надзорным органам.

5 ноября руководитель пресс-службы партии «Коммунисты России» Илья Александров отдыхал с семьёй в отеле «Роял-Зенит II» по случаю дня рождения ребенка, которому исполнился год. После дня, проведенного в отеле, Александров почувствовал себя плохо. Его супруга пыталась попросить помощи у администрации отеля, но столкнулась с равнодушием сотрудников. По рассказам Александрова, нужных медикаментов не нашлось, а врача вызвать не получилось. Отель, позиционирующий себя как оздоровительный, не смог, да и не очень-то захотел помочь гостю. Тогда супруга Ильи обратилась к председателю ЦК партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Семья считает, что только благодаря его приезду к пострадавшему наконец была вызвана скорая, которая диагностировала отравление и оказала первую помощь.

Документов, подтверждающих санитарную безопасность, администрация отеля предоставить не смогла. Не выдали семье и чеков за злополучный ужин, который мог стать причиной недомогания. Такое нередко случается в общепите, стремящемся уйти от налогов и проверок. «Коммунисты России» решили добиваться правды в Роспотребнадзоре, налоговой инспекции и комитете по туризму г. Москвы. Однако по прошествии месяца ситуация не только не прояснилась, но еще больше запуталась.

На проведенной 5 декабря пресс-конференции, «Коммунисты России» рассказали, что Роспотребнадзор все-таки провёл выездную проверку отеля. Но ее результаты, как считают в партии, не выдерживают критики. Санитарные инспекторы не стали интересоваться ни порядком хранения продуктов, ни санитарными книжками персонала, ни сертификатами моющих средств, хотя все это подлежит обязательной проверке при подобных ЧП. Избирательность подхода неприятно удивила коммунистов, ведь за Роспотребнадзором обычно не наблюдается формального отношения к случаям отравлений.

Впрочем, как оказалось, загадочное «невнимание» в отношении «Роял-Зенита» свойственно не только Роспотребнадзору. Пока санинспекция готовила ответ, в партию обратился гражданин Ярослав Чернов, тоже останавливавшийся в этом отеле. Он, к счастью, не отравился, но установил, что «Роял-Зенит» не соответствует львиной доле противопожарных требований - начиная от недостатка аварийных выходов и закачивания ненормативными лестничными пролетами, мешающими эвакуации. Чернов тоже пожаловался, и не только в МЧС. В течение пяти месяцев он переписывался с пожарниками, прокурорами, депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, но ничего не добился. Прокуратура вынесла сотрудникам пожарного надзора предупреждение, но и это не привело даже к элементарной проверке огнетушителей.

Депутат Совета депутатов муниципального округа «Южного Тушино» от партии «Коммунисты России» Екатерина Бакашева считает, что такое попустительство непростительным и чреватым большой бедой. Серебряный Бор – природный заказник с обширной растительностью, которая может вспыхнуть как спичка, а между тем, рядом с отелем расположен детский санаторий.

«Коммунистов России» удивляет и настораживает, что, несмотря на существенные претензии, контролирующие органы как будто не замечают отель и он продолжает работать.

Теперь партия пытается разобраться не только с соблюдением в отеле санитарных и пожарных норм, но хотя бы установить, кто владеет и управляет этим заведением. Коммунисты обращают внимание на запутанность официальных данных. В различных источниках под брендом отеля значится ООО «РОЯЛ-ЗЕНИТ-СЕРВИС», либо ООО «МАНФС ЗЕНИТ-ИНТЕР». Согласно же выписке из ЕГРН часть зданий отельного комплекса вообще принадлежит казне Москвы, но данные об их передаче в управление коммерческой компании отсутствуют. У коммунистов возникают вопросы: «На каких основаниях используется городская недвижимость и кто является ответственным за ее эксплуатацию?».

Не меньшей странностью в партии считают формат работы отеля. По их словам, после скандала с отравлением, «Роял-Зенит» ушел со всех доступных площадок бронирования, а попасть в него, как говорят участники пресс-конференции, можно лишь тем, кто ранее гостил в заведении. Остальным людям «с улицы» в заселении отказывают под благовидным предлогом отсутствия свободных мест.

Впрочем, в этом как раз странности нет. В Сети можно найти немало комментариев, свидетельствующих о том, что «Роял-Зенит» работает как «дом свиданий для своих», но все равно с завидной регулярностью попадает в громкие истории. В частности, приводят в пример нашумевшую историю таинственной гибели русской модели Playboy Лидии Пономаревой. Но это, как говорится, к делу не пришьешь.

Разбираться же с соблюдением законодательных норм и законностью использования городского имущества теперь будет прокуратура Москвы и городское управление МЧС. Туда от «Коммунистов России» направлены обстоятельные запросы с перечислением всех нестыковок и возможных нарушений. Пройти весь путь коммунисты намерены до конца и не исключают, что следующим адресатом станет Минэкономразвития, с недавних пор отвечающее за туристическую сферу.

По словам лидера партии Сергея Малинковича, ситуация с отелем «Роял-Зенит» дискредитирует все усилия власти по повышению стандартов работы индустрии гостеприимства.