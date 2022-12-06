Пора вспомнить про маски и чай с лимоном: в России резкий скачок заболеваемости гриппом

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6 декабря 2022, 11:54 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

С соцсетях пишут о пробках из машин «скорой помощи» перед больницами столицы и других крупных городов. И дело не в коронавирусе, а в привычном гриппе, который вышел на свою сезонную охоту.

В РФ зафиксировали большой скачок заболеваемости. По словам водителей «скорой», в очереди приходится простаивать по несколько часов. А ещё стоит напомнить, что коронавирусный период прошёл, и в больницах нет разделения на «ковидных» и «нековидных». Так что в госпитали везут всех подряд.

Согласно подсчётам Роспотребнадзора, буквально за неделю заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 20%. Среди вирусов гриппа выделяется свиной. Этот вид уже обнаружили в 55 регионах страны. В Калмыкии из-за данной проблемы даже ввели карантин. Медики считают, что в ближайшее время ситуация не улучшится, и нас ждут ещё две «гриппозных волны»: как после новогодних праздников, так и в конце зимы следующего года.