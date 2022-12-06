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В Роспотребнадзоре сообщили, что от гриппа привились около половины граждан России

, 11:49 Источник: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре сообщили, что от гриппа привились около половины граждан России
прививка, https://unsplash.com/photos/jWPNYZdGz78

В пресс-службе Роспотребнадзора утром во вторник, 6 декабря, сообщили представителям средств массовой информации, что к настоящему моменту около половины россиян сделали прививку от гриппа.

В ведомстве уточнили, что прививочная кампания продолжается в условиях нарастающей активности вирусов. В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день на территории России прививку от гриппа сделали более 72,4 миллиона человек – 49,5% от общей численности населения страны.

Известно, что по состоянию на 2 декабря в пятерку российских регионов-лидеров по охвату вакцинацией были включены Тыва, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

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