Магаданский заповедник, Командорские острова, Большое Васюганское болото могут попасть в список природного наследия ЮНЕСКО

Аргументы Недели → Общество 13+

5 декабря 2022, 20:15 Источник: Минприроды РФ

Viktor Gritsuk/globallookpress.com

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации работает над тем, чтобы еще несколько объектов в России попали в список природного наследия ЮНЕСКО.

В сообщении ведомства, опубликованном на его сайте, указано, что Магаданский заповедник, Командорские острова, Большое Васюганское болото, национальный парк "Красноярские столбы", Ильменские горы, заповедник "Башкирский Урал" и природно-культурный комплекс "Заповедное Кеноозерье, могут попасть в список ЮНЕСКО.

Список всемирного культурного и природного наследия организации насчитывает 1 154 объекта в 167 странах, в России это 20 культурных и 11 природных объектов.



"Минприроды России работает над тем, чтобы число таких объектов продолжало расти. В предварительный список ЮНЕСКО включены ещё шесть территорий" - говорится в сообщении ведомства.