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Аргументы Недели → Общество 13+

«Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам

, 19:09

«Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
Фото: Global Look Press

Медиаменеджер Маргарита Симоньян выступила с предложением – поднять налоги для обеспеченных россиян и таким образом получить дополнительные средства на нужды армии.

По словам журналистки, когда подоходный налог подняли с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год, никто сильно по этому поводу не ныл.

«Мне поднимите налоги, – уточнила Симоньян, – я готова». Она спросила телеведущего Владимира Соловьева, готов ли он, и тот ответил утвердительно. «Вообще даже не вопрос», - сказал Соловьев.

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