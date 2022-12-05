«Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам

Медиаменеджер Маргарита Симоньян выступила с предложением – поднять налоги для обеспеченных россиян и таким образом получить дополнительные средства на нужды армии.
По словам журналистки, когда подоходный налог подняли с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год, никто сильно по этому поводу не ныл.
«Мне поднимите налоги, – уточнила Симоньян, – я готова». Она спросила телеведущего Владимира Соловьева, готов ли он, и тот ответил утвердительно. «Вообще даже не вопрос», - сказал Соловьев.