Многие продукты питания стали латвийцам не по карману ​

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 декабря 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийцы не могут обходиться без рыбы. Живут же рядом с Балтийским морем, да и издавна рыбка была одной из главных блюд латышей. Увы, сегодня эта пища для многих стала дефицитом - не хватает денег.

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Многие жители Латвии были шокированы стоимостью миноги. Цена сильно возросла. "Я решила купить миногу. Взвесила две штучки, они же легкие, и заплатила 10 евро 60 центов! За две небольшие миноги в желе! Как такое может быть", - удивляется латышка Синтия в латвийских социальных сетях.

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Народ подхватил стенания. "Пару лет назад мне привозили миногу за 8 евро кг - не знала кого угостить... Это будет очередная сказка для наших внуков - прежние цены канули в лету", - заявила некая Анда. "48 евро за кг! Это просто космос! Как жить дальше? Все дорожает в несколько раз! В несколько, а нам просто врут, что на 5 или 10%". Да, нынче любимое лакомство латышей - минога, увы, стоит 48 евро за кг. Остались только недорогие шпроты...